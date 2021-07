Kasper dræbt: Svoger dømt

Et enigt nævningeting har idømt 30-årige Phanuphong Towhuadchai 11 års fængsel for drab på sin svoger, Kasper Knoth. Han skal herefter udvises for bestandigt.

Den dømte har erkendt at have ført den kniv, der tog livet af 28-årige Kasper Knoth, men at han handlede i nødværge.

Han ankede straks de forhold, han ikke har erkendt, til landsretten.

Det oplyser Retten i Odense til Ekstra Bladet.

Drabet skete den 11. august 2020 i Nørregade i Munkebo, hvor den nu dømte tildelte den 28-årige kok flere knivstik.

- Jeg er meget tilfreds med, at retten har fulgt min påstand om, at der var tale om manddrab. Det viser, at man ikke kan gå fri for ansvar, selvom man er blevet overfaldet til at starte med af afdøde, siger anklager Ann-Sophie Serring til Ekstra Bladet.

Opsøgte drabsmand med bat

Hun tilføjer, at drabsmanden for eksempel kunne have forladt stedet eller tilkaldt hjælp i stedet for at stikke rivalen med den kniv, han havde på sig.

Kasper Knoth havde selv opsøgt Phanuphong Towhuadchai med et bat.

Den 30-årige mand blev også dømt for at have udøvet både fysisk og psykisk vold mod sin kæreste, Kasper Knoths søster, gennem en årrække. En del af de tiltalepunkter for så vidt angår nogle af voldsepisoderne og den psykiske vold har han nægtet sig skyldig i og vil altså have den del vurderet af landsretten. Han er også dømt for at have truet Kasper Knoths søn på livet.

Anklageren havde krævet 12 års ubetinget fængsel og udvisning for bestandig.