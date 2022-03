Kastede æg efter medarbejdere på rådhuset

To medarbejdere fra Holbæk Kommune fik sig noget af et chok mandag.

For efter en uoverensstemmelse med en kvindelig borger, begyndte denne kvinde at kaste æg efter medarbejderne.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Kvinden endte så sandelig også med at ramme medarbejderne med æggene, hvorefter der blev ringet til politiet.

Den lokale kvinde havde henvendt sig personligt i et ærinde, som medarbejderen ikke kunne honorere.

Og så blev der kastet med æg.

En anden medarbejder stillede sig imellem de to parter for at dæmpe stemningen, men hun blev også udsat for æggekast.

Medarbejderne kom ikke alvorligt til skade.

Politiet har nu optaget rapport i en sag om vold mod nogen i offentlig tjeneste. Og de kommunale medarbejdere skal afhøres nærmere om episoden, inden afhøringen af den utilfredse kvinde.