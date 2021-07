Kastede kanonslag efter familie før ulovligt racerløb

Arrangør: Vi kører ikke gaderæs

Mads Evers-Jensen har tidligere udtalt sig som formand for Cars & Coffee.

Det er han efter eget udsagn ikke længere.

- Hvem er så?

- Det er anonymt nu. Jeg har ikke noget med gruppen at gøre længere.

- Så du var ikke med i lørdags?

- Jeg holdt træffet.

- Hvordan kan du så sige, du ikke har noget med dem at gøre?

- Fordi det er mine private venner, og det er nogle andre, der står for det nu, men de tør ikke stå frem med ansigt.

- Når du holdt træffet, kan du jo godt udtale dig om, hvad du mener om, at nogen er blevet anholdt og sigtet.

- For?

- For at køre kap- og væddeløb.

- Men kan du ikke selv høre det? Vi er en træfgruppe. Vi kører ikke ræs.

- Nu har det jo fundet sted. Tre er anholdt og sigtet. Det er ikke noget, jeg sidder og opdigter.

- Vi kører ikke gaderæs. det kan jeg ikke hjælpe dig med.

- I kører ikke gaderæs, men der er alligevel tre, der er blevet sigtet for det...

- Det har ikke noget med os at gøre. Vi kører ikke gaderæs. vi er en træfgruppe. det er derfor, vi hedder Cars and Coffee. Vi drikker kaffe og kigger på biler. Vi kører ikke gaderæs.

- Hvad synes du så om dem, der alligevel gør det?

- Jamen, det er da forfærdeligt, men det har stadig ikke noget med os at gøre.

Hvordan skal jeg holde styr på 1500 mennesker?

- Politiet overvejer at rejse sigtelse mod Cars and Coffee i forbindelse med det her træf, så jeg synes, I skal have mulighed for at sige, hvordan I stiller jer til det.

- Vi er en træfgruppe, og mere har jeg ikke at sige til det. Vi kører ikke gaderæs.

- Hvad mener du om dem, der har kastet et kanonslag efter en familie?

- Hold nu op, altså. Det har vi ikke noget med at gøre.

- Derfor kan du da godt synes noget om det alligevel.

- Det er da noget mærkeligt noget at spørge mig om. Det har ikke en skid med biler at gøre.

- Der står i politiets rapport, at i forbindelse med det her træf bliver der dels kastet et kanonslag efter en familie, dels kørt ræs. Det er politiet, der siger det, og så i al fairness ringer jeg og spørger dig, som tidligere har udtalt dig på vegne af denne her gruppe.

- Nu spørger jeg lige om noget - er du klar over, hvor mange deltagere, der er. Hvordan skal jeg holde styr på 1500 mennesker og hvem, der laver hvad. Hvordan skal jeg holde styr på hvem, der piller sig i næsen, og hvem der er på McDonalds. Det kan ikke lade sig gøre. Vi er ved siden af Rosenhøj, hvor de går og skyder efter hinanden og kaster kanonslag og krafteddeme går og kaster håndgranater ind i lejlighederne. Det har ikke noget med os at gøre.

- Du kunne jo sige, at dem, der deltager, skal opføre sig ordentligt.

- Det står der også inde på begivenheden, hvis du gider at tage dig tid til at sætte dig ind i tingene.

