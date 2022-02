Kastede molotovcocktail efter kvinde: Nu er han varetægtsfængslet

En 27-årig mand er fredag blevet varetægtsfængslet i fire uger for grov vold og trusler

Onsdag aften rykkede Syd- og Sønderjyllands Politi ud til et optrin mellem en mand og en kvinde på Gåskærgade i Haderslev.

I dag blev manden, der er 27 år, varetægtsfængslet for grov vold og trusler mod den 24-årige kvinde.

Ved hændelsen, som Ekstra Bladet har beskrevet, blev der blandt andet kastet en molotovcocktail.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi er den 27-årige mand sigtet for at have kastet brandbomben efter kvinden. Det fremgår ikke, hvorfor han havde var i besiddelse af den.

Politiet fortalte onsdag, at man havde fundet spor efter molotovcocktailen, men på det tidspunkt vidste politiet ikke, om den var blevet kastet efter et bestemt mål.

Både manden og kvinden er fra Haderslev-området.

Ved grundlovsforhøret blev manden varetægtsfængslet i fire uger.