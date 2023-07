Kat ramt af skud: Måtte aflives

En kvindelig katteejer fik sig formentlig noget af et chok, da hendes racekat kom hjem efter en udflugt i løbet af weekenden.

Katten kom nemlig hjem med sår på kroppen, og ved en dyrlægeundersøgelse viste det sig, at den firbenede ven var blevet ramt af skud, mens den havde været ude at føjte.

Dyrlægen vurderede ud fra sårenes omgang og placering, at der ikke var noget at gøre. Katten måtte aflives.

Den kvindelige katteejer anmeldte tirsdag 13.56 episoden til Midt- og Vestsjællands Politi, skriver politikredsen i deres døgnrapport.

Politiet har nu optaget en rapport i sagen i et forsøg på at få klarlagt de nærmere omstændigheder med baggrund i de sår, som katten havde - herunder om nogen kan mistænkes for at have skudt mod racekatten i løbet af weekenden.