Ked af lærers frifindelse: - Jeg føler mig magtesløs

En nu 24-årig kvinde har svært ved at acceptere, at hendes lærer og mentor, da hun var ungdomsskoleelev og teenager, nu er renset og frifundet for anklager om voldtægt, trusler og ulovlig sex

RETTEN I NÆSTVED (Ekstra Bladet): Den 24-årige kvinde virker rolig. Men hendes hænder ryster, øjnene er røde og der er oprør i tankerne.

- Shit, det her er uretfærdigt. Jeg føler mig til grin og magtesløs, siger hun et kvarter efter en enig domsmandsrets frifindelse af den 47-årige dj og tidligere lærer og intruktør, som har været tiltalt for at have voldtaget og forulempet hende seksuelt i flere år fra hun netop var fyldt 17 år i foråret 2015.

Manden erkendte at have manipuleret og været 'verdens største røvhul' overfor hende for at få sex og efterhånden hård sex, som også indebar fiksering med håndjern og pisk i bagdelen.

Men han nægtede sig skyldig, og afviste, at han gjorde noget strafbart mod hendes vilje.

Det gav retten ham ret i.

Den nu frifundne mand var lettet og glad efter sin frifindelse i Retten i Næstved. Privatfoto

Besked: 'Jeg elsker dig'

Mandens forsvarer fremlagde chats, hvor pigen skrev 'jeg elsker dig', sendte hjerter og blev ved med at fastholde kontakten efter at deres seksuelle forhold ophørte i 2019.

- Er det rigtigt. Havde du følelser for ham?

- Nej, jeg elskede ham aldrig. Jeg brød mig ikke om ham. Det skrev jeg kun på grund af de falske beskeder (den frifundne mand erkender, at de var falske, red.), siger kvinden, som opfattede fake-beskederne fra kendte forbilleder som trusler om, at han ville ødelægge hendes karriere, hvis hun ikke føjede sig og havde mere og mere hård sex med manden.

- Hvordan har forholdet til ham og hele sagen påvirket dig?

- Jeg føler, at min ungdom blev taget fra mig, og at jeg er blevet mere hård. Jeg skammer mig og har bygget en skal op, hvor jeg ikke giver mig selv lov til at være ked af det og græde.

Den unge kvindes mor og flere veninder fulgte den sidste retsdag i voldtægtssagen. De var bagefter klar med moralsk opbakning. Foto: Per Rasmussen

Eks-lærer: Ingen vindere

Den unge kvinde håber nu, at statsadvokaten vil anke byretsdommen:

- Ellers ved jeg ikke, hvordan jeg skal komme videre. Det her glemmer jeg aldrig.

Den frifundne mand var åbenlyst meget tilfreds efter dommen.

- Jeg er selvfølgelig glad og lettet over, at de usandheder, der er blevet sagt, nu er kommet frem. Men der er jo ingen vindere i den her sag, sagde manden til Ekstra Bladet, og yderligere kommentarer havde han ikke.

- Jeg har været trukket igennem nok, siger manden.

Han har fortalt, at han er blevet frosset ud af en stor del af sit netværk som følge af sagen, og har desuden oparbejdet en sekscifret gæld, som han nu skal i gang med at bringe ud af verden.

Den 47-årige far til en mindreårig søn, der kom til Danmark som flygtning som helt lille, er desuden blevet ekskluderet af den forening, han var instruktør i. Han har også mistet et job som pædagogmedhjælper og ernærer sig nu som dj og medarbejder på en affaldsplads.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hun har underholdt de kongelige

Den 24-årige kvinde, som indgav anmeldelse i voldtægtssagen, bekræfter, at hun har opnået stor succes som udøvende kunstner og som selvstændig.

Inden for sit speciale har hun den bedste, mest anerkendte uddannelse i Danmark. I en ung alder optrådte hun for fremtrædende medlemmer af det danske kongehus og for en af amerikansk mest kendte erhvervsfolk, der anses som en en verdens rigeste mænd.

Den unge kvinde har været engageret af en række veletablerede etablissementer i København.

Kvinden lægger ikke skjul på, at hun er meget optaget af sit arbejdsliv og med hendes egne ord 'vil gøre alt for at komme til tops'.

