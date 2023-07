Kemisk udslip: Søg væk

Der er sket et mindre kemiudslip i Videbæk fredag eftermiddag, og politiet opfordrede folk til at søge væk fra området og lukke døre og vinduer

Opdateret 16:59: Politiet neddrosler indsatsen

Der er risiko for kemiske gasser i luften i Videbæk, hvor der ved Arlas fabrik på Sønderrupvej har været et større 'kemiudslip'.

Det skrev Midt- og Vesjjyllands Politi på Twitter, hvor de samtidig opfordrede folk ti at søge væk fra området, hvor det lugter af æter.

Fredag aften skriver politiet dog, at der er tale om et 'mindre spild af æter', der fik fabrikkens målere til at slå ud. Politiet har derfor skruet ned for indsatsen i Videbæk og melder, at der ikke er fare for personer i nærheden.

Ifølge politiet var der tale om en defekt æter-hane i et laboratorie, der nu er ved at blive repareret.