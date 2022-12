Kemisk udslip ved Landbohøjskolen

Politi og beredskab er torsdag eftermiddag til stede ved Landbohøjskolen på Frederiksberg, hvor der er sket et kemisk udslip. Eksperter er blevet tilkaldt, og beboere i området opfordres til at lukke døre og vinduer

Torsdag eftermiddag er politi og beredskab rykket ud til Landbohøjskolen på Frederiksberg, hvor der er sket et kemisk udslip.

Det oplyser vagtchef hos Københavns Politi Dyre Sønnicksen til Ekstra Bladet.

- Det er et firma, der opsamler og transporterer kemisk materiale, der skal destrueres, og de har en trailer, hvor de har det i. Der er så noget, der har gjort, at det er begyndt at ryge en del, og så udsender det sådan en grim lugt blandet med lugten af nyfældet træ.

- På nuværende tidspunkt er der 20 forskellige stoffer på den her trailer, og det er pt. ukendt, hvad det er, siger han.

På Twitter skriver Københavns Politi, at de anbefaler beboere i området lukke døre og vinduer, 'da lugten er ubehagelig'.

Foto: Kenneth Meyer

Ikke farligt

Indsatslederen fra beredskabet har vurderet, at det ikke er farligt, men at 'det heller ikke er sundt', fortæller vagtchefen.

Der er ikke nogen, der er kommet til skade i forbindelse med udslippet.

- Men der er en vind derude, der gør, at det ret hurtigt bliver fortyndet.

På Landbohøjskolen har man bedt folk om at blive inde i bygningen og lukke døre og vinduere. Man har dog ikke vurderet, at der er behov for at evakuere nogen i skrivende stund.

Trafikken påvirkes

Dyre Sønnicksen oplyser, at man har tilkaldt kemieksperter fra Beredskabsstyrelsen.

Situationen giver en masse trafikale udfordringer i området omkring Landbohøjskolen.

Det betyder, at Thorvaldsensvej er spærret fra Bülowsvej op til N. J. Fjords Allé. Der er også spærret langs Rolighedsvej, men vejen er farbar.

Foto: Kenneth Meyer

- Tidshorisonten er ukendt, fortæller Dyre Sønnicksen og tilføjer, at de i hvert fald kommer til at være der et stykke tid endnu.

Han fortæller også, at brandvæsenet lægger en vandtåge ind over stedet for at begrænse spredningen af kemien.

Foto: Kenneth Meyer

