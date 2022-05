Kendis i voldtægts-retssag

Anklagemyndigheden vil have realitystjernen Teitur Skoubo idømt fængsel for voldtægt. Han nægter sig skyldig i retssagen, der begynder mandag

Først fire til fem slag i hovedet. Derefter voldtægt.

Sådan lyder i komprimeret form tiltalen mod den 26-årige realitystjerne Teitur Skoubo, som mandag sidder på anklagebænken i en domsmandsret ved Retten i Odense.

Ifølge anklageskriftet mod Teitur Skoubo begik han klokken 02.10 natten til den 28. november 2021 voldtægt og anden vold mod en 25-årig kvinde i hendes lejlighed i det centrale Odense.

Det skete efter en bytur, hvor de to sammen med to andre var fulgtes ad til adressen.

Forinden havde Teitur Skoubo og hans mandlige kammerat været en tur rundt i nattelivet i Odense.

Mødtes tilfældigt

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger havde de på et diskotek i den fynske hovedstad tilfældigvis mødt den 25-årige kvinde og hendes veninde og var faldet i snak.

Det lå angiveligt i luften og var i fælles forståelse, at de efterfølgende alle skulle følges ad til den 25-årige kvindes lejlighed for at dyrke sex sammen to og to.

Men noget gik tilsyneladende ikke som planlagt.

Teitur Skoubo fotograferet ved 2021-udgaven af Reality Awards på Docken i København, hvor han kom han i slagsmål. Foto: Anthon Unger

Ifølge anklageskriftet i sagen tildelte den 26-årige realitykendis den et år yngre kvinde fire til fem slag i hovedet, hvorefter han pressede hende ned i en seng.

Her gennemførte han samleje med hende. Dét ’selv om hun sagde stop, nej eller lignende’, som det hedder i tiltalen.

Den 26-årige tv-personlighed nægter sig skyldig og vil derfor frifindes.

’Enhver mands værste mareridt’

'Jeg har aldrig nogensinde voldtaget nogen som helst. Jeg har aldrig mod en piges ønske fortsat et samleje eller andet,' har han tidligere kommenteret tiltalen mod sig på sin Instagram-profil.

I samme forbindelse kalder han sagen ’enhver mands værste mareridt’.

I den oprindelige sigtelse, der blev rejst af Fyns Politi og fremført under grundlovsforhøret ved Retten i Odense, fremgår det, at den forurettede kvinde den pågældende nat trak sit samtykke til sex med Teitur Skoubo tilbage, da han blev voldelig over for hende.

Men han fortsatte sit forehavende. En udlægning realitystjernen altså er lodret uenig i.

Løsladt fra varetægtsfængsling

Der er afsat to retsdage til sagen mod den 26-årige tv-kendis.

Anklagemyndigheden går efter en ubetinget fængselsstraf til den tiltalte, som i grundlovsforhøret i første omgang blev varetægtsfængslet i tre uger.

Men efter blot en enkelt overnatning i arresten blev han løsladt af Østre Landsret, som ikke mente, der var grundlag for varetægtsfængsling.

Senioranklager Jacob Thaarup går efter en ubetinget fængselsstraf til Teitur Skoubo.

Der falder dom i sagen onsdag.

----------

Har 138.000 følgere

Teitur Skoubo har ikke færre end 138.000 følgere på Instagram og er en af de største realitystjerner på de hjemlige breddegrader.

Han har deltaget i blandt andet tv-programmet ’Paradise Hotel’, hvor han i 2019-udgaven sluttede som vinder og høstede førstepræmien på 300.000 kroner.

Han har også deltaget i ’For lækker til Love’, ’Singletown’ og ’Ex on the Beach’. Og har tilmed vundet titlen som årets bedste nye navn ved Reality Awards.

Han ernærer sig blandt andet som online coach.

