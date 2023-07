Kendis-rådgiver knaldet: Skattesvindel for hundredvis af millioner

Hollandsk skatterådgiver er blevet anholdt i Italien og udleveret til USA, mistænkt for at have bidraget til skattesvindel i millionklassen

Han har angiveligt internationale, velhavende dj's og modedesignere i kundekartoteket.

Men nu er fælden klappet for den hollandske skatterådgiver Frank Butselaar, da han tidligere på ugen blev tiltalt for at have bidraget til skattesvig for mere end 660 millioner danske kroner.

Det skrev den amerikanske finansmyndighed IRS i en pressemeddelelse fredag.

På den baggrund blev Butselaar blev tidligere på ugen udleveret til USA fra Italien.

Ifølge tiltalen har han i årevis hjulpet sine klienter med at skjule indkomst fra udlandet, som bør være blevet beskattet i USA.

Konkret nævnes to klienter, kaldet dj 1 og dj 2, der omtales som 'internationalt kendte'.

Ifølge Bloomberg har han haft dj'en Tiësto på kundelisten, men det vides ikke, om han har relation til den verserende sag.

Svindelnumrene skulle blandt andet være foregået gennem udenlandske skuffeselskaber.

Samtidig nævnes det, at der kan være op til flere medgerningsmænd.

- Adfærd, som Mr. Butselaar's, som involverer mange klienter over mange år, er ikke et uheld. Hans bedrageri har kostet amerikanske skatteydere millioner af dollars, siger Jim Lee, chef for IRS' efterforskningsafdeling.