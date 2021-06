Kendt advokat accepterer bøde for groft brud på regler

Advokat Boris K. Frederiksen har besluttet ikke at gå i retten for at få slettet en bøde, som Advokatnævnet for nylig ikendte ham.

Det skriver branchemediet Advokatwatch tirsdag.

Advokaten er formand i firmaet Poul Schmidt/Kammeradvokaten, som er et af landets største, og som især fører sager for det offentlige.

I forbindelse med tv-programmet 'Pengejægerne' på DR medvirkede han på en måde, som har udløst en bøde på 40.000 kroner.

Det er tredje gang siden 2016, at Boris K. Frederiksen ifølge Advokatnævnet er gået for vidt.

Nævnet fastslår, at han i det seneste tilfælde 'groft har tilsidesat god advokatskik', fremgår det af afgørelsen.

Det skyldes, at han i forbindelse med en konkurssag kom med en række udtalelser i tv-programmet.

Han gik væsentligt videre, end 'berettigede hensyn til varetagelse af konkursboets interesser og offentlighedens interesse i, at der gennemføres en konkurskarantænesag, tilsiger', fastslår nævnet.

Advokatfirmaet accepterer bøden, skriver Boris K. Frederiksen i en mail til Advokatwatch. Han ønsker ikke at gå videre i retssystemet for at forsøge at få sat en streg over sanktionen.

Han oplyser, at han ærgrer sig over sagen.

- Det må vi tage ved lære af, og vi har derfor valgt at tage Advokatnævnets vurdering til efterretning. Herved bakker vi også op om Advokatnævnets arbejde, skriver Boris Frederiksen til Advokatwatch.