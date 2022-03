Kendt dansk rapper tavs om knivoverfald: 24-årig frifundet

En 24-årig mand blev i denne måned frifundet for et overfald på en dansk rapper - politiet jagter stadigvæk en mistænkt

En kendt dansk rapper blev i september 2021 overfaldet af flere ukendte gerningsmænd i Københavns natteliv.

Under episoden blev rapperen skubbet, slået og sparket flere gange i hovedet og på kroppen. Han blev også ramt af flere knivstik, der kostede ham et ti centimeter langt sår på maven, et mindre sår ved brystet og et stiksår på ballen.

Det tyder dog ikke på, at rapperen, der har udgivet flere hits og har millioner af streams, selv har haft interesse i at medvirke til sagens opklaring. Ifølge dommen har han hverken afgivet forklaring til politiet eller under retssagen.

En 24-årig mand, der har siddet varetægtsfængslet siden december sidste år, blev i denne måned frifundet i sagen. Det fremgår af dommen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Under sagen forklarede den 24-årige, at han lå og sov hjemme hos sine forældre, da politiet tidligt om morgenen sparkede døren ind til hans værelse.

Ifølge forklaringen var han chokeret over anholdelsen, og han har under hele sagen nægtet, at han var i København den pågældende nat.

Det var først under sin varetægtsfængsling, at han fandt ud af, hvem rapperen var.

Beviset mod den 24-årige var en foldekniv, som en af politiets hundepatruljer fandt tæt på gerningsstedet. Her fandt man dna fra både den tiltalte og rapperen, men retten mente ikke, at det var tilstrækkeligt.

Svingede gasflaske

Selv vidste den 24-årige ikke, hvordan dna, der angiveligt svarede til hans, var havnet på kniven.

Han gik ikke med kniv og havde ikke givet den til nogen, forklarede han.

På foldekniven blev der også fundet fingeraftryk fra en anden mistænkt i sagen, der ifølge retsdokumenterne stadigvæk er efterlyst.

Heller ikke sammenligningen af det tøj, som blev beslaglagt hos den 24-årige og sammenlignet med videoovervågning og fotos af gerningsmændene, fandt retten kunne placere den tiltalte på gerningsstedet.

Dermed blev den 24-årige frifundet.

I retten forklarede et vidne, at det så ud som om, at det var personen, som han genkendte som en kendt rapper, der 'startede det hele'.

Ifølge vidneforklaringen provokerede rapperen og svingede med en stor lattergasfiaske. Til sidst kastede han med gasflasken, og vidnet opfattede det som om, at han ville ramme nogen i ansigtet.