Kendt forfatter angrebet: Her er den anholdte

Forfatteren Salman Rushdie ligger i respirator, efter at han fredag blev angrebet på en scene i det vestlige New York

Det er en 24-årig mand fra delstaten New Jersey, der er anholdt efter angrebet på den kendte forfatter Salman Rushdie.

Det berettede politiet i New York på et pressemøde sent fredag aften dansk tid.

Manden er senere blevet identificeret som Hadi Matar, ligesom et billede af hans anholdelse er kommet frem.

Det er ikke meget, vi i skrivende stund ved om 24-årige Hadi Matar.

Ifølge politiet er det således endnu uvist, hvad motivet for angrebet var. Flere amerikanske medier, herunder NBC News og New York Post, erfarer dog fra unavngivne politikilder, at Matar sympatiserer med den iranske regering og med ekstremistiske strømninger inden for islam.

Det viser en gennemgang af mandens opslag på sociale medier. Dette er dog ikke bekræftet af officielle kilder.

Den formodede gerningsmand blev ifølge politiet nedlagt på scenen

Hadi Matar formodes at have handlet på egen hånd, da han fredag formiddag lokal tid stormede scenen ved en forelæsning i den vestlige del af New York og angiveligt stak 75-årige Salman Rushdie flere gange i halsen og maven.

Der er altså ikke mistanke om, at flere gerningspersoner skulle være involveret.

I slutningen af 1980'erne udstedte Irans daværende leder en fatwa rettet mod Salman Rushdie, der siden har levet delvist i skjul og været omgivet af sikkerhedsvagter. Billedet her er fra et universitet i USA i december 1991, da Rushdie, for første gang siden fatwaen blev udstedt, deltog i et offentligt arrangement uden for England. Arkivfoto: Mark Lennihan/Ritzau Scanpix

Lagt i respirator

Efter fredagens overfald ligger Salman Rushdie i respirator, meddelte hans litterære agent, Andrew Wylie, natten til lørdag dansk tid.

- Det er ikke godt nyt. Salman vil sandsynligvis miste det ene øje, nerverne i hans arm er skåret over, og hans lever blev ramt og beskadiget, lød det i en skriftlig udtalelse.

Salman Rushdie - der kom til verden som del af en muslimsk familie i Mumbai i Indien og siden flyttede til Storbritannien - har i årtier levet med dødstrusler.

Det skyldes bogen 'De Sataniske Vers', som han er forfatter af, og som ifølge nogle muslimer indeholder blasfemiske passager og derfor er forbudt i eksempelvis Iran.

Bogen udløste voldsom opstandelse, da den udkom i 1988, og den daværende leder i Iran, ayatollah Khomeini, udstedte en fatwa mod Rushdie.

Her ses et billede fra 26. februar 1989 i Beirut, Libanon, hvor en afbildning af Salman Rushdie bliver afbrændt. Arkivfoto: Nabil Ismail/AFP/Ritzau Scanpix

Her ses et billede af iranske kvinder til en demonstration mod Salman Rushdie i Tehran 17. februar 1989. Arkivfoto: Norbert Schiller/AFP/Ritzau Scanpix

En fatwa er en religiøs bestemmelse om, at Rushdie skal slås ihjel, fordi han har krænket profeten Muhammed. Der er i Iran udlovet en dusør på tre millioner dollar for at dræbe Rushdie.

Det iranske nyhedsbureau Fars og andre nyhedsmedier i Iran øgede i 2016 dusøren ved at donere 600.000 dollar. I omtalen af fredagens angreb kalder Fars forfatteren for en 'frafalden, der fornærmede profeten'.

Salman Rushdie har boet på skiftende og ukendte adresser både i USA og Storbritannien, og han har været omgivet af livvagter i alle årene.

Men ved fredagens arrangement på Chautauqua Institution var der tilsyneladende ingen større sikkerhedskontrol.

Medarbejdere nøjedes med at kontrollere folks billetter, før de blev lukket ind, oplyser deltagere.