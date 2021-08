Kendt fra Netflix-serie: Berygtet narkobaron nægter alt

Hvis hans navn virker bekendt, er der en god forklaring.

Miguel Ángel Félix Gallardos liv er nemlig omdrejningspunktet i Netflix-serien 'Narcos: Mexico' og med god grund: Den dømte narkobaron blev i 1980'erne betragtet som værende en af de mest magtfulde kriminelle i verden.

Nu taler han for første gang om et af de drab, som har kostet ham årtier bag tremmer - drabet på DEA-agenten Enrique 'Kiki' Camarena Salazar i 1985. Et drab, han i øvrigt fortsat nægter pure at stå bag.

Det sker i et interview med Noticias Telemundo, som har besøgt ham i fængslet Puente Grande i Jalisco.

- Det er et meget trist emne, siger han, adspurgt hvorfor han blev knyttet til drabet på DEA-agenten.

- Hvem end der gjorde det, så er gerningsmændene og bagmændene bag tremmer. Det har betalt med deres liv i fængslet, og de har haft det hårdt. Jeg er ikke klar over, hvorfor de har knyttet mig til denne forbrydelse. Jeg har aldrig mødt manden (offeret Enrique Camarena, red.), siger han.

Amerikanske marinesoldater bærer Enrique Camarena Salazars kiste. DEA-agenten blev slået ihjel i Mexico. Foto: Lenny Ignelzi/Ritzau Scanpix

Blind, døv og i kørestol

Miguel Ángel Félix Gallardo stiftede et narkokartel i Guadalajara i Mexico, som menes at være en væsenttig del af årsagen til, at det illegale marked med narkohandel tog fart i landet.

I dag er han 75 år gammel, og der er ikke meget tilbage af manden, der var kendt som 'The Boss of Bosses' - chefernes chef.

Han ankom til interviewet i kørestol og med armen i gips efter et fald. Han har mistet synet på det ene øje og er døv på det ene øre.

Foruden drabet lød anklageren i retssagen mod ham på blandt andet våbenbesiddelse, bestikkelse, narkotikahandel og hvidvask.

Nægter kendskab til Escobar

Journalisten, som har kæmpet i mere end fem år for at få et interview med den dømte narkobaron, spørger også Gallardo til den Netflix-serie, der er lavet om hans liv.

Han forholder blandt andet den 75-årige detaljer, som at han skille have åbnet narkoruter mellem Sydamerika og USA, og at han skulle have handlet med Pablo Escobar.

- Jeg har aldrig mødt den person, siger han om Escobar og tilføjer, at han aldrig har været i hverken Medellín eller Cali, som det fremgår af tv-serien.

- Gallardo er en ærlig mand

- Karteller har aldrig eksisteret i Guadalajara. Det skete ikke. Med andre ord: Vi levede et familieliv. Jeg plejede at følge mine børn i skole, fortæller han.

- Kan du identificere dig med den karakter, der fremstilles i serien, spørger journalisten fra Noticias Telemundo?

- Nej. Miguel Félix Gallardo er en ærlig mand, lyder det.