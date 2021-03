Kendt skyldig i seriemord

ØSTRE LANDSRET: James Schmidt er kendt skyldig i drabene på 80-årige Peter Olsen, 81-årige Inez Hasselblad og 82-årige Eva Hofmeister på Vangehusvej på Østerbro i København i 2019.

Det fremgår af skyldkendelsen, som netop er læst op i ankesagen i Østre Landsret.

I byretten blev han idømt livstid, men ’kun’ for to drab, mens han blev frifundet for drab på Eva Hofmeister, hvis lig allerede var kremeret, da det gik op for politiet, at der var en morder på spil i bebyggelsen.

I Østre Landsret stemte to dommere og otte nævninge for, at der var det nødvendige bevis for domfældelse for drabet på Eva Hofmeister, mens en dommer stemte for frifindelse.

James Schmidt ankede sin livstidsdom for to drab til frifindelse, mens anklagemyndigheden har gået efter at få ham dømt for tre drab. Privatfoto

Blandt tilhørerne i Østre Landsret er Søren Harbo, der var anklager i sagen i byretten, Malene Hasselblad, der er datter til Inez Hasselblad, samt tiltaltes mor.

Skyldkendelsen fik Malene Hasselblad til at bryde sammen i tårer.

Efter en kort pause indledte senioranklager Sidsel Klixbüll sin procedure for straffen med at kræve, at den 28-årige blev idømt livstid.

- Det er ikke bare almindelig drab. Der er tale om rovmord. Rovmord på ældre mennesker. Det er fuldstændig meningsløse, kyniske og brutale drab, han har foretaget sig. Med det er min påstand, at han skal straffes med fængsel på livstid, sagde hun.

- Livstid er en retfærdig konsekvens, når man har begået så alvorlige forbrydelser, sagde hun og tilføjede ,at livstidsstraf ikke kun handler om retfærdighed.

Den tiltaltes forsvarer Rolf Gregersen erkendte, at 'det var op ad bakke' at argumentere for andet end livstid, fordi det er retspraksis for flere drab, men at hver sag skulle vurderes for sig selv.

Han nedlagde påstand om en straf på 16 års fængsel.

- Hvis han idømmes straf på livstid, vil det være en fuldstændig uoverskuelig situation. Det stimulerer næppe, at han forbedrer sig, sagde forsvareren.

Den 28-årige mand har hele vejen igennem nægtet sig skyldig i drab, men erkendt, at han har misbrugt de to kvinders hævekort, som han hævder, at han fandt tilfældigt.

James Schmidt tog imod tilbuddet, da han i mandags fik mulighed for det sidste ord efter forsvarer og anklagers procedurer.

Tiltalt: - Fejl kan koste mit liv James Schmidt var iklædt en blå skjorte under et beige jakkesæt i retten og iført briller med gule glas. Da han tog imod tilbuddet om det sidste ord, startede han med at sige, at han mente, at sagens store mediebevågenhed strider mod hans retssikkerhed. Herefter begyndte han at gennemgå forskellige vidners forklaringer og henviste undervejs også til sagens ekstrakter. - Jeg synes bare, at anklageren gætter på en masse. Der er ikke noget, der hænger sammen, sagde han. Han mente heller ikke, at anklageren havde ret i sin påstand om, at han var økonomisk presset. - Jeg har skyldt 25.000, og der var ikke nogen efter mig. Hvorfor skulle jeg begå drab for 25.000, spurgte ham. James Schmidt er tidligere blevet idømt forvaring for voldtægt af 14-årig pige og drabs- og voldtægtsforsøg mod sin mors veninde. Men den dom blev ændret til syv års fængsel i Højesteret på grund af hans unge alder. Privatfoto Han nævnte også det mærkelige i, at retsmedicinerne først kunne erklære, at de ældre var død en naturlig død og så ændre det. - Der er ingen tvivl om, at de har ikke gjort deres arbejde godt nok. De her fejl kan koste mit liv, sagde han og fortsatte: - Jeg ved godt, at jeg har siddet i fængsel. Men jeg er kommet ud. Jeg har fået en kæreste og oprettet et firma. Jeg har et andet liv, sagde han. Før han blev ført ud af retssalen, blev han iført håndjern på ryggen. Der var ingen kontakt mellem ham og hans mor, der har fulgt hele sagen fra tilhørerbænkene. Vis mere Luk

Alle tre dødsfald blev rubriceret som naturlige dødsfald, men datteren til det sidste offer, Inez Hasselsblad, fik vakt politiets mistanke, fordi der var flere ting, der undrede hende.

Obduktioner har siden vist, at 80-årige Peter Olsen og 81-årige Inez Hasselblad blev dræbt ved kvælning. Men da 82-årige Eva Hoffmeister var blevet kremeret, da politiets mistanke blev vakt, har det ikke været muligt at fastslå ved obduktion, om hun er blevet dræbt.

