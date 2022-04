Kendt skyldig i vold med døden til følge

Det var skader påført af en nu 62-årig mand, der endte med at koste en 62-årig kvinde livet i en ejendom i Lystrup nær Aarhus sidste år.

Retten i Aarhus har således mandag kendt manden skyldig i vold med døden til følge. Det skriver Århus Stiftstidende på sin netavis.

En operatør på alarmcentralen modtog tidligt om morgenen den 9. juni 2021 et opkald via 112 fra hjemmet i Lystrup. Her fortalte en mand, at han ikke kunne få kontakt til sin kvindelige samlever.

Politi og ambulance rykkede ud til adressen, og kvinden blev fragtet til hospitalet i kritisk tilstand. Godt et døgn senere døde hun. Den 10. juni 2021 klokken 14.29 trak hun vejret for sidste gang.

Hvornår dødsvolden præcis fandt sted er mere uklart. Vidner har dog i retten fortalt, at de om aftenen den 8. juni hørte et skænderi mellem parret.

Den nu 62-årige mand blev anholdt og i første omgang sigtet for vold. Da kvinden døde, blev sigtelsen ændret.

Da tiltalen blev rejst, mente anklagemyndigheden, at det kunne bevises, at der var tale om vold med døden til følge. Og det har retten altså også fundet.

Blandt andet er det ved skyldkendelsen blevet fremhævet, at kvinden lå i en sofa og var værgeløs, da volden fandt sted, da hun ikke kunne bevæge sig. Også troværdige vidneforklaringer har underbygget, at manden skulle kendes skyldig, skriver Århus Stiftstidende.

Manden, der var 61 år på gerningstidspunktet, er også kendt skyldig i at have udsat kvinden for vold i flere måneder op til drabet. Han slog kvinden flere gange i ansigtet, så hun fik blå mærker.

Under hele retssagen har manden nægtet sig skyldig.

Han har dog ikke kunnet forklare skader på egen krop, som kunne tyde på, at han står bag volden. Blandt andet blev der ifølge B.T. fundet friske blå mærker og hudafskrabninger på flere af hans fingre, på skinnebenet og på foden.

Ifølge B.T. er manden førtidspensionist - blandt andet på grund af alkoholmisbrug. Også kvinden havde et misbrug af alkohol. Parret havde boet sammen siden 2011.

Det er kun skyldkendelsen, der er kommet mandag formiddag. Strafprocedurer og den endelige dom ventes i løbet af dagen.

