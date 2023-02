Kendt storkriminel: Anholdt ved fixerum

På trods af både tidsbegrænsede og bestandige udvisninger er en kendt storkriminel endnu engang blevet anholdt i København.

Der er tale om en 49-årig kroatisk statsborger, skriver politiet på Twitter.

Den storkriminelle mand blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret. Her blev der på trods af protest nedlagt navneforbud, hvor Ekstra Bladet er afskåret fra at beskrive ham nærmere.

Manden har ifølge Ekstra Bladets oplysninger et hav af domme bag sig.

Den 49-årige blev anholdt, da en patrulje indfandt sig ved nordens største stofindtagelsesrum H17 ved Halmtorvet. Her bemærkede betjentene manden, der forsøgte at gå hastigt væk.

Faldt i søvn og endte i Danmark

Til at starte med gav viste han betjentene et urigtigt ID, men på stationen blev den kendte kriminelles rigtige identitet afsløret.

I grundlovsforhøret forklarede den 49-årige mand, at han godt vidste, at han ikke måtte befinde sig i Danmark på grund af indrejseforbud, men han var faldet i søvn i toget og på den måde endt på Københavns Hovedbanegård.

Da han var der, besluttede han sig for at besøge fixerummet.

Den 49-årige blev varetægtsfængslet i 27 dage.

