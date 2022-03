Kendt storsvindler: Skal tre år bag tremmer

En dommer har fredag idømt Per Ulrich Karpf tre års fængsel. Han mener selv, at anklagemyndigheden løb for aftale om rabat på fængselsstraf

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Den tidligere dømte storsvindler Per Ulrich Karpf er fredag blevet idømt tre års fængsel for groft bedrageri.

Strafudmålingen faldt, efter at sagen ellers har stået på standby i 14 måneder. En enig domsmandsret kendte i oktober 2020 Karpf skyldig i groft bedrageri for godt 700.000 kroner og forsøg på det samme for 1,6 millioner kroner. Bedraget blev begået i en periode fra november 2017 og nogle måneder frem.

Per Ulrich Karpf havde ellers krævet, at retssagen mod ham skulle gå om, da ham og hans tidligere forsvarsadvokat Henrik Dupont mener, at anklagemyndigheden løb fra en aftale i 11. time om, at den tidligere dømte svindler afgav forklaring under løfter om rabat.

- Jeg synes, at Per Ulrich er blevet snydt godt og grundigt. Han har forklaret sig under falsk forudsætning, sagde Henrik Dupont, da han fredag tog plads i vidneskranken.

Sådan en aftale er dog aldrig blevet indgået, har anklageren, advokaturchef hos Advokatur for økonomisk kriminalitet, Henrik Helmer Steen flere gange sagt.

er Ulrich Karpf med hunden Søren Pind, som fik sit navn, fordi 'den havde et skævt øje som hvalp og altid puster sig op over for andre hunde, selvom de ikke tager det seriøst.' Foto: Jonathan Damslund

Truet af bande

Det er ifølge Per Ulrich Karpf ikke faldet i god jord i det kriminelle miljø, at han har udtalt sig til politiet, som det er kommet frem under retssagen. Under dagens retsmøde fortalte han, at han har levet under trusler fra en bande.

- Det var så alvorligt, at jeg måtte ud og låne beskyttelsespenge til nogen, men det er der en journal på, så det vil jeg ikke kede retten med, sagde Per Ulrich Karpf.

Han blev kort efter så oprørt, at dommeren påpegede det. Per Ulrich Karpf erklærede herefter, at han var færdig med at forklare sig og slukkede demonstrativt for sin mikrofon, inden han satte sig tilbage til sin nye forsvarer Julie Stage og bad om en kort pause.

Under retsmødet kiggede han flere gange ned på sin kæreste, der sad på tilhørerpladserne og sendte hende et smil.

Per Ulrich Karpf bor i nu i udlandet, efter han har modtaget trusler. Foto: Jonathan Damslund

'Kun skærpende omstændigheder'

Advokaturchef Henrik Helmer Steen lagde særlig vægt på, at Per Ulrich Karpf tidligere er straffet for lignende kriminalitet, han var hovedmand bag svindlen og bedrageriet er foregået under afsoning.

- Der er kun skærpende omstændigheder i sagen, sagde Henrik Helmer Steen.

Såfremt Per Ulrich Karpf havde fået sin rabat, ville han formentlig have stået til en fængselsdom på omkring 1,5 år. Det var også denne straf, forsvarer Julie Stage procederede for, at han skulle have.

- Det er altid skuffende, når man ikke får medhold, sagde Julie Stage efter domsafsigelsen til Ekstra Bladet og tilføjede, at de fortsat mener, at der er indgået en aftale mellem anklagemyndigheden og Per Ulrich.

Derfor ankede de dommen til landsretten på stedet.

- Jeg vil gerne have lov til at advare alle om at indgå en aftale med anklagemyndigheden, hvis de er tiltalt for økonomisk kriminalitet, sagde en tydeligt berør Per Ulrich Karpf, inden han forlod Københavns Byret.