Kendt studie står i flammer

Slukningsarbejdet kommer nok til at vare til op ad formiddagen, melder Østjyllands Politi

Det kendte studie Puk Recording Studios, som ligger på Kærbyvej i Gjerlev nord for Randers, står mandag morgen i flammer.

Det fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Chris Mose til Ekstra Bladet.

- Vi fik anmeldelsen klokken 4.48, og da vi ankom, stod der flammer op gennem taget.

- Vi er til stede derude og er i gang med at slukke branden, studiet er overtændt, og det kommer formentlig til at tage et stykke op ad formiddagen, før vi er færdige, siger Chris Mose.

- Vi kender på nuværende tidspunkt ikke årsagen til branden, fortsætter han og tilføjer, at der ikke umiddelbart er nogen tilskadekomne.

En række nationale og internationale stjerner har indspillet musik i Puk Recording Studios, også kaldet Puk Studiet, gennem tiden. Herunder blandt andre Tv-2, Kashmir, Elton John, Depeche Mode og George Michael.

Studiet bliver dog umiddelbart ikke længere anvendt.

Ekstra Bladet følger situationen ...