Kendt svindler langer ud efter anklager: Kræver ny retssag

Per Ulrich Karpf afgav forklaring under løfter om rabat på fængselsstraf, men anklageren løb fra aftalen, hævder den dømte storsvindler

Den dømte storsvindler Per Ulrich Karpf kræver, at en sag mod ham om bedrageri skal gå om i byretten.

Årsagen er, at anklagemyndigheden ifølge Karpf og hans tidligere forsvarsadvokat Henrik Dupont i 11. time løb fra en aftale om, at den tidligere dømte svindler afgav forklaring under løfter om rabat.

Det fremgår af dokumenter, som Ekstra Bladet har fået indblik i.

Dokumenterne omfatter mails, hvori det fremgår, at anklageren 1. september 2020 meddelte retten, at sagen på baggrund af en tilståelse af 'størstedelen af forholdene' kunne 'fremmes til skyldkendelse uden vidneførelse.'

14 måneders standby

Karpf blev i oktober 2020 af en enig domsmandsret kendt skyldig i groft bedrageri for godt 700.000 kroner samt forsøg på det samme for 1,6 mio. kroner. Bedrageriet blev begået i en periode fra november 2017 og nogle måneder frem.

Men siden skyldkendelsen har strafudmålingen været sat på standby. Altså foreløbig i 14 måneder.

Hvis den angivelige aftale havde stået ved magt, skulle anklagemyndigheden højst have krævet Karpf idømt halvandet års fængsel, men anklageren har i stedet nedlagt strafpåstand om, at han idømmes tre år.

Uvisheden om udfaldet tærer på den 41-årige Karpf.

- Det er hårdt at vente så længe på sin skæbne, siger han og forklarer, at både coronasituationen og sygdom har været medvirkende til den lange pause i retssagen.

Ud over ventetiden fortæller Karpf, at han har lidt under trusler og frygt for repressalier. Årsagen er, at det kom frem i retten, at han havde talt med politiet, hvilket ikke er velset i det kriminelle miljø. Derfor har han i lange perioder opholdt sig i udlandet.

Per Ulrich Karpf med hunden Søren Pind, som fik sit navn, fordi 'den havde et skævt øje som hvalp og altid puster sig op over for andre hunde, selvom de ikke tager det seriøst.' Foto: Jonathan Damslund

Anklager bestrider aftale

Fredag 4. marts mødes parterne så igen i Københavns Byret.

Anledningen er strafudmåling, men Dupont har på forhånd for længst begæret, at skyldkendelsen ophæves, og at hele sagen skal gå om ved byretten. Det ville i givet fald være højst usædvanligt.

Dupont er indkaldt som vidne og forventes under det kommende retsmøde at skulle forklare sig om den påståede aftale.

- Det vil være retshistorie. På en negativ måde, siger Karpf.

Hos Advokatur for økonomisk kriminalitet hos Københavns Politi genkender Henrik Helmer Steen ikke Karpf og Duponts udlægning.

- Vi (anklagemyndigheden, red.) bestrider, at der skulle være indgået en aftale, siger advokaturchefen og forklarer, at anklageren under proceduren kan komme med en tilkendegivelse om straffens længde, herunder om hvorvidt anklagemyndigheden finder, at der foreligger formildende omstændigheder, for eksempel hvis en tiltalt har medvirket til sagens opklaring, men at det i sidste ende er retten, der træffer afgørelse.

Bedrageri fra fængslet

Da bedrageriet i den aktuelle sag blev begået, afsonede Per Ulrich Karpf en dom på fem års fængsel for bedrageri. Men med hjælp fra en mobiltelefon og senere via internettet kunne han ifølge kendelsen begå sin nye kriminalitet.

Svindlen foregik ved, at Per Ulrich Karpf og flere medgerningsmænd overtog selskabet Ejner Jacobsen Transport ApS. Herefter blev der bestilt varer, som enten blev brugt som personlige gaver, forbrugt af gerningsmændene eller solgt videre.

- Det er fint, at jeg skal have en straf, og at den skal være hårdere end normalt (fordi forholdene blev begået under en afsoning, red.), siger Karpf, som understreger, at han ikke fisker efter medlidenhed.

- Der er for guds skyld ingen, der skal have ondt af mig. Men alle er lige for loven, og hvis man først spiller fejt spil, så kunne politiet lige så godt have givet mig en dom fra start.

Karpf blev kendt skyldig i groft bedrageri i oktober 2020, men har siden ventet på at få udmålt sin straf. Han betegner det som 'hårdt at vente på sin skæbne.' Foto: Jonathan Damslund

Godt forhold til politiet

Det er ikke første gang, at Karpf på denne måde har begået kriminalitet, mens han sad fængslet.

Således kostede en tidligere sag ham fire års fængsel for bedrageri, underslæb og dokumentfalsk, der blev begået, mens han afsonede en dom for økonomisk kriminalitet på tre et halvt års fængsel i Jyderup Statsfængsel.

- Jeg har altid haft et godt forhold til politiet. De gør deres arbejde, og jeg gør mit, siger Karpf.

Advokat Julie Stage er specialist i økonomisk kriminalitet. Hun har tidligere medvirket til at lave advokatundersøgelsen af Danske Banks hvidvasksag. Privatfoto

Advokat: Underminerer samarbejdet

Per Ulrich Karpfs nuværende forsvarsadvokat, Julie Stage, kan ikke udtale sig om den konkrete sag, men hun pointerer, at 'det er usædvanligt at se, at anklagemyndigheden ikke overholder en aftale indgået med forsvaret.'

Det kan for eksempel være vedrørende en begrænsning af tiltalen, at der nedlægges en frifindelsespåstand eller en mindre strafpåstand end normalt, mod at den sigtede eller tiltalte tilstår i et aftalt omfang.

- Det er ikke usædvanligt, at forsvaret og anklagemyndigheden indgår aftaler om, at en sag tilskæres, eller at der nedlægges en mindre strafpåstand end normalt. Det kan der være flere grunde til. Det kan eksempelvis forekomme, hvis en sigtet eller tiltalt hjælper politiet med efterforskningen ved at give oplysninger, som er afgørende for opklaringen af strafbare handlinger begået af andre, siger hun til Ekstra Bladet og understreger, at det er problematisk, hvis anklagemyndigheden løber fra en aftale.

- Det er klart, at det er af afgørende betydning, at den sigtede eller tiltalte kan have tillid til, at anklagemyndigheden overholder sådanne aftaler. Hvis anklagemyndigheden løber fra sådanne aftaler eller afgiver løfter, som de ikke holder, underminerer det samarbejdet mellem myndighederne og forsvaret.