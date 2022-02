Kendt tolk sigtet for at dræbe sin hustru

Tolken Said Bahram fik hjælp af Danmark til at flygte ud af Afghanistan under stor opmærksomhed - nu er han fængslet for at have stukket sine børns mor ihjel

Den 32-årige mand, der er sigtet for at have stukket sin kone ihjel på et asylcenter i Løgumkloster, har tidligere fået stor opmærksomhed i medierne og støtte af de danske myndigheder.

I stribevis af artikler og på tv har han stået frem under navnet 'Hector' og fortalt om sit arbejde som tolk for de danske styrker i Afghanistan og sin og familiens flugt til Danmark. Tolkens rigtige navn er Said Bahram.

Da Taliban tog magten tilbage i august sidste år, befandt Said Bahram sig efter de danske udlændingemyndigheders opfattelse i så udsat en position, at han i al hast skulle hentes til Danmark sammen med sin nærmeste familie.

Said Bahram havde nemlig arbejdet som tolk for de danske styrker i Afghanistan i 2010. Da Taliban 15. august indtog Kabul, søgte han sammen med sin kone og fem børn, hvoraf en lille pige var helt nyfødt, derfor til lufthavnen for at komme ud af sit hjemland.

Efterlod nyfødt baby

Her ventede familien i dagevis sammen med tusindvis af desperate landsmænd på at komme på et fly fra den amerikansk-kontrollerede lufthavn.

Midt i kaosset blev den nyfødte baby mast, og hendes bedstemor endte med at hente hende fra lufthavnen, indtil der var mere ro over situationen.

På et tidspunkt fik familien den glædelige besked, at de nu kunne blive fløjet ud af Afghanistan, men da Taliban i mellemtiden havde omringet lufthavnen, nåede bedstemoderen ikke frem til flyet med spædbarnet.

Flere uger senere lykkedes det, og ægteparret blev omsider genforenet med deres yngste barn.

Hun og hendes fire søskende er nu blevet frarøvet deres mor.

Den kvinde, som ifølge Said Bahram sammen med ham og børnene skulle leve frit og godt i Danmark.

- Det er som en drøm at være kommet hertil. Mine døtre kan gå i skole og få en uddannelse. Både min kone og jeg kan arbejde, sagde Said Bahram i et stort opsat interview med Berlingske i september.

Politiet til stede på asylcenteret efter knivdrabet. Foto: Henrik Yngvardtsen

I søndags blev han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg og sigtet for manddrab - subsidiært vold med døden til følge - i en sag, hvor der ikke er navneforbud.

Ifølge sigtelsen stak han med en kniv sin kone flere gange i maven og halsen. Hendes liv stod ikke til at redde, og hun afgik senere samme aften ved døden.

Said Bahram nægter sig skyldig i drab, men erkender vold med døden til følge.

Det fremgår af retsbogen.

Hvad han måtte have forklaret om de voldsomme og tragiske begivenheder på asylcenteret, henstår indtil videre i det uvisse. På anklagemyndighedens begæring lukkede dommeren dørene, hvorfor offentligheden foreløbig ikke kan få indsigt i sagens detaljer.

Dommeren fandt dog grundlag for at varetægtsfængsle den afghanske tolk - foreløbig frem til 25. februar.

