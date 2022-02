Kendt tolk stak konen ihjel: Politiet var advaret

To gange rykkede Syd- og Sønderjyllands Politi ud til asylcenter, hvor den nu drabssigtede Said Bahram med dæknavnet 'Hector' boede med sin familie

Da Said Bahrams hustru lå blødende på gulvet med flere knivstik i både hals og mave, var det ikke første gang, Syd- og Sønderjyllands Politi stiftede bekendtskab med den tidligere tolks familie.

Efter flere ugers tavshed bekræfter politikredsen i et skriftligt svar over for Ekstra Bladet, at:

'Vi har været til stede på Asylcenter Hviding to gange i oktober 2021 på baggrund af henvendelser fra asylcentret.'

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at den 32-årige mand, der er varetægtsfængslet for at have dræbt sin 27-årige hustru i slutningen af januar, er identisk med en meget omtalt tidligere afghansk tolk, der bar dæknavnet 'Hector'.

Flyttede efter kort tid

Hector og familien blev først indkvarteret på Asylcenter Hviding, men flyttede efter kort tid til Løgumkloster, hvor manden altså forvoldte sin kone og moderen til sine fem børns død.

Og det billede, som Hector har haft held til at tegne af sig selv i adskillige danske medier, krakelerer mildest talt, når man taler med mennesker, der har været tæt på ham.

Ekstra Bladet har blandt andre interviewet den tidligere tolks mor, der løfter sløret for et ægteskab styret af kontrol og vold.

Hvad der skete ved de to episoder, hvor Syd- og Sønderjyllands Politi rykkede ud, går politiet ikke i detaljer med, ligesom man heller ikke ønsker at vurdere, om man i lyset af den tragiske hændelse 29. januar 'burde have handlet anderledes'.

Syd- og Sønderjyllands Politi henholder sig til, at der er tale om 'en verserende straffesag, der kører for lukkede døre'.

Erkender dødsvold

Man afviser at kommentere 'omstændigheder vedrørende parternes indbyrdes forhold før 29. januar 2022', som Ekstra Bladet har stillet flere konkrete spørgsmål til.

Det gælder også 'spørgsmål vedrørende det aktuelle efterforskningsstadie', hvorfor det f.eks. fortsat svæver i det uvisse, hvorvidt den dræbte kvindes lig er frigivet.

Said Bahram nægtede sig i et grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg skyldig i drab, men erkendte vold med døden til følge.

Han er foreløbig varetægtsfængslet til 25. februar.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, har Said Bahram under dæknavnet Hector stået frem i adskillige danske medier.

30. december sidste år kom han helt ind i danskernes stuer i bedste sendetid fra scenen i TV2's nytårskavalkade 'De største øjeblikke'.

Ekstra Bladet har interviewet Said Bahrams forældre. Hans mor fortæller her, hvordan hendes søn opførte sig, før han tog sine børns mor fra dem og i øjeblikkene efter.