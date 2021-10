Kendte to af ofrene: - Det var pragtfulde kvinder

Tomm Erik Holtan kendte to af kvinderne, der blev dræbt i Kongsberg

Nabo kendte to af de dræbte kvinder rigtig godt

KONGSBERG, NORGE (Ekstra Bladet): To 'pragtfulde' kvinder, der efterlader sig et stort tomrum.

Sådan beskriver Tomm Erik Holtan to af ofrene for den 37-årige Espen Andersen Bråthens dødelige raid gennem den lille norske by Kongsberg onsdag aften bevæbnet med bue, pil og andre våben, som politiet ikke har offentliggjort.

Politifolk har lavet omfattende tekniske undersøgelser omkring gerningsstedet i Kongsberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Ritzau Scanpix

Han er sigtet for at have taget livet af fire kvinder og en mand og varetægtsfængslet i fire uger. Det er endnu ikke offentliggjort officielt, hvem ofrene er. Kun at de er i alderen 50-70 år.

Tom Erik Holtan kender de to kvinder rigtig godt.

- De var kunstnere begge to, og de efterlader sig et stort savn i Kongsberg, siger han og fortsætter:

- Det er kvinder, der er kloge og dygtige til deres arbejde. De var bare hyggelige. Vi sad ofte på cafe sammen og løste verdens problemer. De var meget udadvendte.

Tomm Erik Holtan var gode venner med to af de dræbte kvinder. Foto: René Schütze

Han fortæller, at den ene kvinde var keramiker. Den anden var dårligt gående og gik med rollator.

Han bor med vinduer ud til Hyttegata, hvor kvinderne boede.

Her stod blafrende lys torsdag aften til minde om kvinderne.

- Jeg havde tre gerningssteder, som jeg så fra mit vindue, fortæller Tom Erik Holtan, der dog ikke så selve drabene.

På vores tur rundt i byen mærkes en frustration over, at det er uvist, præcist hvem der er blevet dræbt. Det sætter gang i masser af rygter og utryghed.

Den frustration sætter Tomm Erik Holtan også ord på.

- Det er ganske håbløst, siger han og fortæller, at han fik en sms fra en veninde, der ikke kan komme i kontakt med sin veninde.

- Så nu prøver vi at finde hende, fordi vi ikke har nogen konkrete navne at gå efter, siger han og tilføjer, at veninden bor tæt på gerningsmanden.

- Det er ikke sikkert, at der er noget, men vi må tjekke det, siger han og tilføjer, at den vished er vigtig.

- Jeg kender de fleste i Kongsberg, og Kongsberg er en lille by, så det er vigtigt at få dette på bordet, så vi får stoppet rygterne.

Han undrer sig over, at det kan lade sig gøre, at gerningsmanden dræbte fem, før han blev stoppet.

- Det er bare helt meningsløst. Gerningsmanden havde en kendt historie fra psykiatrien og var det, vi på norsk kalder 'rivruskende galt'.

- Så du mener, at det kunne være undgået.

- Ja, helt klart. Men psykiatri er noget, man taler om og gør lidt ved. det koster for meget, siger han og konstaterer:

- Det har taget uskylden fra Kongsberg.