Kidnapningssagen: 32-årigs varetægtsfængsling forlænget

Billedet af den 32-årige mand, der er sigtet for drabet på Emilie Meng og kidnapningen af den 13-årige pige i Kirkerup, har ændret sig for Ekstra Bladets kriminaljournalister over den seneste uge

Den 32-årige mand, som er sigtet for bortførelsen af en 13-årig pige i Kirkerup, forlænger frivilligt sin varetægtsfængsling.

Det oplyser Karina Skou, som er den 32-åriges forsvarsadvokat, til Ritzau.

Hvis ikke manden havde forlænget frivilligt, ville han skulle have mødt i Retten i Næstved torsdag. Her skulle en dommer i givet fald have taget stilling til, om han fortsat skulle sidde varetægtsfængslet.

Den 32-årige mand blev varetægtsfængslet 17. april i sagen om bortførelsen, som han erkender sig delvis skyldig i.

Efter mandens varetægtsfængsling har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi også sigtet ham i sagen om drabet på 17-årige Emilie Meng, og en sag, hvor en 15-årig pige blev truet med kniv.

Men det stod allerede klart, at selv hvis den 32-årige skulle møde i retten 11. maj, ville en dommer ikke skulle vurdere, om der var grundlag for at fængsle ham i de to nye sager.

Det har Susanne Bluhm, som er specialanklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, tidligere oplyst.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Den 32-årige fra bortførelsessagen var en helt almindelig mand, der havde været udsat for mobning i sin barndom. Hør et portræt af manden i 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app