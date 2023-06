Kidnappet kvinde hviskede om hjælp: Nu hyldes betjent

En kvindelig betjent hyldes for sin reaktion, efter at hun stoppede en bil og med det samme kunne se, at noget var helt galt

- Hjælp mig. Hjælp mig.

Selvom ordene aldrig blev sagt højt og kun formet med læberne, var en kvindelig betjent i den amerikanske delstat South Carolina ikke i tvivl om, at noget var helt galt, da hun stoppede en bil, der netop var kørt over for rødt, i byen North Myrtle Beach.

Bag rattet sad en kvinde, som så panisk ud.

Hun sagde intet, men stirrede den kvindelige betjent dybt i øjnene.

Da betjenten kiggede nærmere ind i bilen, bemærkede hun en mand på passagersædet, som hun hurtigt fik ud og over i sin patruljebil.

Hyldes af politiet

Herefter kunne den kvindelige chauffør fortælle betjenten, at manden kort tid forinden havde skudt en person foran en sportsbar. Ofret var skudt i maven og blev fundet af politiet kort tid, men da patruljen nåede frem, var gerningsmanden væk.

I mellemtiden havde han kidnappet kvinden og truet hende til at køre ham væk. Det skriver det lokale medie WMBF News.

På grund af betjentens snarrådige indsats lykkedes det at anholde gerningsmanden en halv time efter skyderiet. Manden er nu sigtet for drabsforsøg, kidnapning og for at bære våben uden tilladelse.

Politiet i North Myrtle Beach hylder i et opslag på Facebook betjentens indsats.

'Vores lokalsamfund og vores kolleger er meget heldige at have betjent Wallace', lyder det i opslaget.