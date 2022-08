Kidnappet mand selv dømt i kidnapningssag

KØBENHAVNS BYRET: I dag er der sat yderligere et punktum i en spektakulær kidnapningssag. Ved dagens retsmøde blev 26-årige Sharmaarke Ahmed idømt tre års fængsel.

Ekstra Bladets research viser, at han er del af den berygtede Dødspatrulje-bande.

Ahmed blev dømt for en episode 18. og 19. juli 2021, hvor en 33-årig mand i godt 25 timer blev kidnappet og efterfølgende holdt fanget først i en lade ved Lejre og efterfølgende i en lejlighed i Greve.

Den 26-årige har nægtet sig skyldig, og dommen blev på stedet anket til Østre Landsret.

- Det er tale om ord mod ord, forklarede Stefan Møller Jørgensen, forsvarer for den 26-årige.

Annonce:

Lånte telefon på grill

Ved dagens retsmøde var der også indkaldt flere vidner. Blandt andet en yngre kvinde, der arbejder på en grillbar i Valby. Hun beskrev, hvordan en mand ved 19-tiden 19. juli i fjor rev døren op og stormede ind på grillbaren.

- Han kom stormende ind. Han virkede meget nervøs. Han spurgte om han måtte låne en telefon, forklarede kvinden ved retsmødet.

Hun beskrev også, hvordan manden holdt noget papir i hånden, og at der var blod på papiret. Politiet blev tilkaldt, og en patrulje omkom kort efter.

En af patruljens betjente vidnede ligeledes, og han forklarede, hvordan manden havde et blåt øje og også på anden vis var forslået.

- Han var blandt andet blevet slået under fødderne, forklarede betjenten.

Inde i grillbaren forsøgte betjentene selvfølgelig at stille manden nogle opklarende spørgsmål om, hvad han han havde været udsat for.

- Han ville gerne fortælle, men samtidig var han afvisende overfor for os fordi vi var fra politiet,

Et mønster, man kender fra det kriminelle miljø, forklarede betjenten.

Annonce:

- Det kan jo få alvorlige konsekvenser, hvis man snakker med politiet. Så er man jo en stikker, forklarede betjenten.

Var kidnappet

Men manden virkede dog til at været meget presset, og i store træk gav han derfor overfor betjentene til kende, at han havde været kidnappet.

Sagens anklageskrift beskriver, hvordan politiet mener, at manden dagen før - 18. juli - ved Ryparken på Østerbro blev tvunget ind i en sort Mercedes. Her blev han blandt andet truet med en pistollignende genstand.

Det er politiets vurdering, at den 26-årige, der blev dømt i dag, var sammen med flere ukendte gerningsmænd om kidnapningen.

Efterfølgende kørte man offeret til laden i Osted ved Lejre.

Laden var lejet af den nu kidnappede mand, og her sad der allerede en mand, som også var kidnappet. Den pågældende havde allerede siddet i laden i godt 14 dage, da det nye offer blev bragt dertil.

Annonce:

Bil skulle brændes

Dermed var der tale om to kidnapningssager, der flettede sig sammen. Tidligere i sommer blev kidnapningsoffer nummer to selv idømt to år og tre måneders fængsel for blandt andet medvirken til kidnapning nummer et.

Det skete ved en tilståelsessag, hvor han erkendte at have lejet laden og at han i den forbindelse blev kontakt af en person, der ønskede at bruge laden til at holde en mand fanget i den. Dette havde han givet lov til.

Ifølge retsbogen fra tilståelsessagen havde han også på anden vis hjulpet til ved kidnapning nummer et, blandt andet, da en bil skulle brændes af.

Kidnapningsoffer nummer to - lejeren af laden - blev som offer beskyttet af navneforbud.

En anden hjælper i kidnapningssag nummer et blev tidligere i august idømt to et halvt års fængsel for sin del af den affære. Yderligere to er sigtet i sagen, og det er planen, at de skal for retten senere i år.

Men selv om ofrene i begge kidnapningssager endte med at sidde indespærret i den samme lade, hvor de ligeledes begge blev tævet, synes motiverne til sagerne ikke at være de samme.

Annonce:

Ekstra Bladets research viser, at sagen om den første kidnapning trækker tråde til det såkaldte Casablanca-netværk. Omvendt synes kidnapningssag nummer to - altså sagen, hvor ladens lejer blev holdt fanget og tævet - at bunde i en intern strid om en narkoforretning.

Populær lade

- Er det her en speciel sag? Ja, det er det. Kan man godt være dømt i én sag og forurettet i en anden? Det kan man godt. Men jeg ved ikke, hvorfor det er så populært at holde folk fanget i netop den lade.

Sådan indledte anklager, Emil Christensen, sin procedure ved retssagens afsluttende bemærkninger.

- Han fik bind for øjnene, og han blev slået. Han blev også afkrævet penge. Han troede, at han var blevet kidnappet af Dødspatruljen. Han blev pisket med et kabel eller lignende, føjede anklageren til.

Emil Christensen beskrev, hvordan at gerningsmændene tog telefonen fra deres offer. Her gav de sig til at ringe rundt til forskellige kontakter for at presse dem for løsepenge.

Derefter gjorde anklageren rede for, hvordan at den tiltalte 26-årige først kørte til Brøndby og efterfølgende til Svendborg:

Annonce:

- Formentlig for at presse små- og storkriminelle til at betale penge. Forurettede har nemlig med indsmugling af store mængder hash at gøre.