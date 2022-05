Offer for ydmygelsesritual blev mishandlet og tvunget til at sætte sig på en flaske, da han angiveligt ikke længere ville lave penge til banden. Nu frygter han for sit liv

- Det er en krænkelse, man aldrig kommer sig over. For nogen er det noget, man ville dræbe for at gengælde. Det er noget af det værste, man som muslimsk mand kan blive udsat for. Jeg er ødelagt for altid, fortæller det 27-årige offer for en brutal og ydmygende afstraffelse til Ekstra Bladet og giver et indblik i en rå verden.