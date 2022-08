Kidnappet pige fundet efter ni år

Syvårige Pooja Gaud blev i 2013 kidnappet foran sin skole i Mumbai, efter hun blev lokket med is.

4. august 2022, ni år efter kidnapningen, blev hun endelig fundet igen.

Det skriver BBC.

Ifølge politiet blev hun kidnappet af et par, der ikke selv havde et barn.

Kidnappet efter skænderi

Pooja Gaud boede inden kidnapningen med sine to brødre og forældre i et lille hus i slummen.

På dagen for kidnapningen var hun kommet op at skændes med sin storebror, og han efterlod hende foran skolen, hvor hun blev lokket af parret, da de lovede, de ville købe en is til hende.

Med deres nye 'datter' flyttede parret til andre stater, og igennem det hele truede de hende med at såre hende, hvis hun græd eller tiltrak opmærksomhed.

Ifølge hende selv fik hun lov til at gå i skole, men efter parret selv fik et barn, blev hun trukket ud af skolen, og de flyttede derefter til Mumbai.

Voldsomme tæsk

Efter parret selv fik en baby, blev Pooja Gaud for alvor misbrugt af parret.

- De tæskede mig med et bælte, sparkede og slog mig. Engang tæskede de mig så hårdt med en kagerulle, at min ryg begyndte at bløde.

- Jeg blev også tvunget til at udføre pligter, mens jeg arbejdede 12-24 timers vagter uden for hjemmet, siger den nu 16-årige pige.

Derudover blev hun altid overvåget og var nægtet adgang til en telefon eller penge.

Den store flugt

Men en dag fik hun fingrene i parrets mobiltelefon, mens de sov. Her søgte hun på sit navn på YouTube, hvor hun fandt flere videoer om sin kidnapning - heriblandt et telefonnummer på hjælp.

Men først syv måneder efter fik hun taget mod til sig, så hun kunne fortælle det til en husholderske i det hus, hvor hun selv arbejde som babysitter.

Husholdersken skabte kontakt til Pooja Gauds mor og fik et møde mellem mor og datter i stand.

Her verificerede moderen datterens identitet ved at tjekke efter et modermærke, som kun hun kendte til. Og da hun fandt, blev hun fuldstændig overvældet.

- Tvivlen forsvandt fuldstændig. Jeg vidste, jeg havde fundet min datter, siger Gauds mor.

Efter det gik Pooja Gaud direkte til politiet og fortalte alt.

Dødsfald i familien

Men alt var ikke fryd og gammen, da den forsvundne datter endelig kom hjem. Få måneder inden, hun blev fundet, døde Pooja Gauds far, der var eneforsørger for familien.

Derfor blev hendes mor nødt til at sælge snacks på en togstation for at brødføde sine tre børn.

- Arbejdet er udmattende, men hver gang jeg ser Pooja, så finder jeg styrke igen. Jeg er bare så glad for, hun er tilbage igen.