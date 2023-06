Efter at forsvarsadvokat i Mia-sagen Mette Grith Stage i aftes gik en tur i Aalborg, lå der pludselig en besked på hendes Instagram-profil.

Der stod her skrevet direkte: 'Dit arbejde er at hjælpe en morder med at finde på en løgnhistorie. Du skal ikke gå og vise dit ansigt rund omkring i Aalborg. Kig dig for, når du går over vejen.'

Artiklen fortsætter ...

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage har modtaget en trussel efter de første retsdage i Mia-sagen. Den har hun delt i sin story på Instagram. Foto: Mette Grith Stage/Instagram

Forsvarsadvokaten i landets p.t mest omtalte retssag, som kører ved Retten i Aalborg, lagde beskeden ud på Instagram med en kommentar, som det ses herover: 'Spiser bare hjemme i aften'.

37-årig mand tiltalt for voldtægt, drab og usømmelig omgang med lig mod Mia Skadhauge Stevn forklarede i afhøring, at han ikke var interesseret i at få en kæreste, når han blot kunne finde gratis porno på nettet

Hun forklarer til Ekstra Bladet, at hun offentliggjorde beskeden. fordi hun vil markere, at der er forskel på, at have en holdning til hende og så til at sende trusler.

Annonce:

- Jeg er er klar over, at den her sag kalder på følelserne, men jeg synes, der er forskel på at kalde mig et forfærdeligt menneske og til at skrive, at man skal se sig for på vejen. Der er forskel på en sviner og en trussel.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mette Grith Stage er forsvarer i Mia-sagen, og den sag kalder på følelser. Foto: Rene Schütze

- Hvorfor anmelder du det ikke til politiet?

- Jeg synes, min tærskel for, hvad jeg står model til, er høj, og det her er ikke en besked, hvor jeg ligger søvnløs, så det vil jeg ikke trætte politiet med. Men jeg passer mit arbejde som forsvarer, og jeg vil gerne markere, at jeg synes ikke, det er i orden at sende sådanne beskeder. Jeg valgte dog også at lægge den ud med et lidt humoristisk tvist, at jeg hellere måtte spise hjemme, siger hun.

'Ikke en trussel'

Ekstra Bladet har været i kontakt med manden bag beskeden. Han ønsker ikke sit navn frem i avisen.

Han gør det klart, at han ikke mener, der er tale om en trussel.

'Ud fra det jeg kan læse, er der ingen trussel, som hun påstår,' skriver han i en besked, hvor han desuden siger, at han ikke har sympati for hende, eller hvad hun mener er en trussel.

Annonce:

- Alle har jo ret til en forsvarer i retssager. Skal det ikke også gælde ham (den tiltalte, red.)?

'Jo, jeg er helt klar over hvordan retsystemet er skruet sammen, men hun vælger aktivt at forsvare ham og skrue en åbenlys løgnehistorie sammen for ham. Det er der ikke meget sympati for her i Aalborg,' lyder det fra manden.

Han skriver desuden, at hun er velkommen til at melde ham til politiet, hvis hun mener, det er en trussel. Ellers tolker han det som 'et råb efter sympati'.

Mia sagen fortsætter klokken 9.30 fredag. En 37-årig mand er tiltalt for voldtægt, drab og usømmelig omgang med lig. Han erkender kun usømmelig omgang med lig.

Tiltalt i Mia-sagen: Snøftede i retten

Følg Ekstra Bladet live-dækning fra retten i dag klokken 9.30.