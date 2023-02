Kilde: Kutters transponder var slukket

Kun i Ekstra Bladet

Fem vestjyske fiskere, som alle nægter sig skyldige, er sigtet for manddrab og dermed som ansvarlige for Alf Villum Jensens voldsomme død, der ifølge politiet indtraf på Nordsøen i et tidsrum mellem 28. januar klokken otte om morgenen og knap to døgn senere. Politiet undersøger nu kutteren minutiøst for eventuelle tekniske spor.