Kim blev forsøgt kørt ned: - Så vendte han bare bilen og kom mod mig igen

Ikke en. Ikke to. Men hele tre gange forsøgte en mand at køre 37-årige Kim ned

37-årige Kim og hans familie var tirsdag udsat for en grim oplevelse, da en mand umotiveret mødte op på familiens adresse i Rønnede på Sydsjælland.

Da Kim forsøgte at bede manden forlade stedet, udviklede situationen sig voldsomt - og episoden har sat sine tydelige spor.

Til Ekstra Bladet sætter Kim, hvis efternavn Ekstra Bladet er bekendt med, ord på oplevelsen.

- Han løb tilbage og satte sig ind i sin bil. Jeg forsøgte at råbe ad ham, fordi han var på vej til at brage ind i vores bil, der stod parkeret. Men så kørte han mod mig, fortæller han.

- Jeg nåede heldigvis at hoppe væk. Men så vendte han fandeme bilen og kom mod mig igen.

Herefter gentog det sig ifølge den 37-årige.

Familien er skræmt

I alt tre gange blev han forsøgt kørt ned i tirsdags, fortæller han. Alle gange undveg han, men oplevelsen har alligevel sat sine psykiske spor.

- Jeg er ikke bange for ham, men jeg er nervøs for, om han kan finde på at troppe op på min adresse igen.

- Han har skræmt min familie, der er på adressen. Når jeg tager på arbejde, er de bange.

Det var en 38-årig mand fra lokalområdet, der tirsdag stod bag de forsøgte påkørsler.

Anholdt

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi beskriver hændelsen i deres døgnrapport. Her beskriver de, hvordan manden umotiveret mødte op på adressen, hvorefter situationen eskalerede.

- Jeg bad ham om at forlade adressen, for han skulle ikke være her. Det resulterede i, at han tog fat i min trøje, og jeg fik så skubbet ham væk, og det var der, han løb mod bilen, fortæller han.

I mellemtiden havde Kim fået ringet til politiet, der efter lidt tid ankom.

Patruljen fik anholdt den 38-årige og sigtet ham for at forvolde fare for andres liv eller førlighed.