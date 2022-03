Kim dræbt: 17-årig stak af fra gerningsstedet

17-årige drenge, som er varetægtsfængslet for dødsvold blev dog anholdt ganske hurtigt efter overfald på Kim Hansen

De to 17-årige drenge, der er varetægtsfængslet i sagen om den 52-årige Kim Hansens brutale død i weekenden, blev anholdt ganske kort efter, at offeret ifølge sigtelsen blev overdænget med slag og spark.

Det fremgår af retsdokumentet fra grundlovsforhøret mod de to lørdag aften, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Af sigtelsen fremgår det, at de to drenge blev anholdt klokken 05.42. Det var 11 minutter, efter at Kim Hansen blev overfaldet klokken 0531 på A.C. Hansensvej i Frederikssund.

- Den ene anholdt vi på stedet. Den anden stak af, men blev anholdt hurtigt lidt derfra, uddyber vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard, Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Trampet eller sparket i ansigtet

Kim Hansen havde været på den lokale The Legend's Bar sammen med gode venner. Han gik til fods ud af byen i retning mod sit hjem, da han i følge politiet så to unge, der opførte sig mistænkeligt. Derfor ringede han til politiet.

Siden eskalerede begivenhederne.

Ifølge den konkrete sigtelse mod de to 17-årige, som fremgår af retsdokumentet, dræbte de offeret i forening og efter forudgående aftale eller efter fælles forståelse, da de tildelte offeret slag forskellige steder på kroppen og ansigtet.

Da han faldt til jorden, sparkede og/eller trampede de ham i ansigtet og på kroppen, hvorefter han lå ubevægelig hen.

De to 17-årige nægter sig skyldige i drab, men erkender, at der var begået vold. De oplyste dog ifølge retsdokumentet, at det er sket i 'selvforsvar eller slagsmålslignende forhold' som det er formuleret.

Retten har fængslet de to på en begrundet mistanke om grov vold med døden til følge.

Kim Hansens død har chokeret mange i Frederikssund, ikke mindst den lokale købmand, som har kendt den 52-årige blikkenslager gennem mange år.

I weekenden satte familien ord på, hvordan de vil huske den mand, som elskede at leve. Men som brutalt blev frarøvet sit liv lørdag morgen. Læs mere her (+)