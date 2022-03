Kim tævet ihjel: Købmand i chok

Stort set hver morgen vinkede Kim Hansen til den lokale købmand udenfor Frederikssund, når han skulle af sted på arbejde som blikkenslager, og købmanden selv var i gang med at åbne sin butik.

– Jeg har kendt ham i 17 år, og jeg har aldrig oplevet ham sur. Aldrig nogensinde. Han var altid glad, siger købmanden Nirvair Singh, da Ekstra Bladet mandag er forbi området Marbæk, hvor Kim Hansen boede.

Han er tydeligt berørt af Kim Hansens brutale død lørdag morgen.

Købmanden fortæller levende om en person, der altid havde humoristiske og venlige bemærkninger med sig, når han kom ind i butikken for at købe noget af sit yndlingsslik som saltlakrids og Poletter.

Købmanden er meget berørt over Kim Hansens død. Foto: Jonas Olufson

– Han hilste altid på mig med et ’Dav store købmand’, beretter Nirvair Singh og peger ned på sin mave.

– Og jeg svarede: Dav, store blikkenslager.

Kim Hansen talte ofte med købmanden om fodbold, om F.C. København, som Kim Hansen støttede, ligesom han bakkede op om engelske Tottenham.

Gik hjem fra byen

Efter F.C. Københavns kamp mod Randers i fredags, havde Kim Hansen fejret FCK's sejr med gode venner, blandt andet på The Legend Bar i Frederikssund, da han gik hjemad tidligt lørdag morgen. Han blev på åben gade udsat for dødelig vold i følge politiets sigtelse af to teenagere. Politiet understreger, at sagen intet har at gøre med, at han var fodboldfan

Område var afspærret

Købmanden fortæller, hvordan han tidligt i lørdags skulle ind til Frederikssund og hente frisk morgenbrød som han skulle sælge i sin forretning.

Men et stort område var afspærret af politiet.

Politiet på stedet lørdag morgen. Foto: Kenneth Meyer

Senere på lørdagen, fortæller købmanden, kom Kim Hansens svoger forbi forretningen og fortalte rystet og med tårer i øjnene, at Kim var død.

– Jeg blev dybt chokeret, og det er jeg stadig, siger købmanden.

To 17-årige er varetægtsfængslet. De nægter sig skyldige i sigtelsen om drab, men har erkendt en mindre voldsudøvelse og har i retten i lørdags sagt, at det skete i selvforsvar. Dommeren valgte i sidste ende at varetægtsfængsle de to, men kun på begrundet mistanke om vold med døden til følge.

