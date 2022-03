Kim tævet ihjel: Optakten filmet og delt

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Familiefaderen Kim Hansen blev tidligt lørdag morgen på brutal vis frarøvet sit liv på gaden i Frederikssund, da han blev tævet ihjel.

Nu oplyser politiet, at gerningsmændene har optaget optakten, og at der er blevet delt videomateriale på Snapchat.

- Der foreligger nogle videooptagelser, som gerningsmændene har optaget, og som er blevet delt. Der er i hvert fald noget optakt til det, der skete, og nu er vi ved at undersøge, hvad der ellers ligger af optagelser og i hvilket omfang, det er blevet delt, siger vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard til Ekstra Bladet.

Politiet hører meget gerne fra vidner til overfaldet, som fandt sted ved halv seks-tiden om morgenen.

- Det gælder også i forhold til, hvad der eventuelt måtte være lagt ud på sociale medier. Det er vi meget interesseret i at høre om. Enten fra folk, der har set eller modtaget det.

52-årige Kim Hansen blev slået ihjel på vej hjem fra The Legends Bar i Frederikssund. Han havde fejret sin hjerteklub, FCK's, sejr over Randers i gode venners lag.

På vej hjem ser han det, som vicepolitiinspektøren kalder et 'mistænkeligt forhold', og det får ham til kontakte politiet.

- Han retter henvendelse til dem (gerningsmændene, red.), og så ender det på den mest tragiske måde overhovedet.

- Han er blevet udsat for meget grov vold, siger Bjørke Kierkegaard.

Patruljen, som Kim Hansen altså selv har fået sendt afsted, er hurtigt fremme, og der bliver givet førstehjælp, men forgæves. Han bliver sendt afsted i ambulance, men klokken 06.20 bliver han erklæret død.

To 17-årige mænd blev anholdt kort efter episoden. De er sigtet for drab, men blev dog kun fængslet på begrundet mistanke om vold med døden til følge.

Kim Hansens familie havde i weekenden overskud til at sætte ord på deres tab. Læs mere her(+)

De 17-årige har erkendt en mindre voldsudøvelse, og de har i retten sagt, at det skete i selvforsvar. Begge nægter den alvorlige sigtelse om drab. De skal sidde varetægtsfængslet på en institution for unge foreløbig frem til 1. april.

Den ene af de to 17-årige er midt i et advokatskifte, og derfor har det ikke været muligt at få en kommentar fra den nye forsvarer Tenna Dabelsteen. Den anden forsvarer i sagen er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.