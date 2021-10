Kinakritiske valgplakater fjernet - nu politianmeldes ambassade

Sagen kort: Kinas ambassade er mistænkt for at klippe valgplakater ned.

En sag om forsvundne valgplakater har nu ført til, at den kinesiske ambassade i Danmark er blevet anmeldt for tyveri.

Det er Thomas Rohden, der er kandidat til regionsrådsvalget i Region Hovedstaden for partiet De Radikale, som har anmeldt ambassaden.

Den 25-årige regionsrådskandidat er også formand for Dansk Kina-Kritisk Selskab.

Søndag satte han ti valgplakater op nær ambassaden. Nogle timer senere var de væk.

På valgplakaterne kan man se en smilende Thomas Rohden foran det tibetanske flag samt teksten 'Stop samarbejdet med Kina'.

Han går blandt andet til valg på, at regionen skal skrotte et samarbejde med en kinesisk region.

Næppe en pensionist

Selv om han ikke selv så, hvem der pillede plakaterne ned søndag, har han en stærk formodning.

- Nu skal man jo ikke gøre sig selv dummere, end man er. Det er næppe en pensionist, der går rundt i et villakvarter i Gentofte med en teleskopstige og piller ti plakater ned i to en halv meters højde, siger han.

Hans formodning er bestyrket, efter at mediet Den Uafhængige dagen efter kopierede nogle af hans valgplakater, som blev sat op samme sted.

For rullende kamera kan mediet dokumentere, at de bliver pillet ned. Ifølge Den Uafhængige er det en vagt fra ambassaden, der piller dem ned.

- Jeg kan ikke dokumentere, at det er ambassaden, som har pillet mine plakater ned søndag. Men jeg tror ikke, at nogen kan være i tvivl længere, efter den afsløring som Den Uafhængige er kommet med, siger Thomas Rohden.

Han mener, at sagen er så alvorlig, at Udenrigsministeriet bør indkalde den kinesiske ambassadør til en samtale. Det støttes af Venstre og Dansk Folkeparti.

Så langt vil udenrigsminister Jeppe Kofod (S) dog ikke gå på nuværende tidspunkt.

'Stærkt problematisk'

Men han understreger i en kommentar til sagen, at det er 'stærkt problematisk', hvis lovligt opsatte valgplakater er blevet fjernet. Uanset årsagen.

'Jeg forstår, at den omtalte konkrete hændelse er anmeldt til politiet og billederne fra vejen foran ambassaden er da umiddelbart også bekymrende.'

'Vi skal og vil stå fast på vores værdier og principper. Herunder at vi lever i et retssamfund. Jeg vil derfor afvente at træffe en beslutning om eventuel videre håndtering, til politiet måtte komme med en konklusion,' lyder det fra ministeren i en mail til Ekstra Bladet.

'Generelt vil jeg dog gerne sige, at valgplakater og politiske ytringer er en central del af vores demokratiske tradition. Derfor finder jeg det også stærkt problematisk, hvis i øvrigt lovligt opsatte valgplakater fjernes uanset årsagen. Lovligt opsatte valgplakater skal selvfølgelig respekteres også selvom man ikke er enig i budskabet. Og det vil jeg gerne understrege gælder for alle i Danmark'.

Bekræfter anmeldelse

Nordsjællands Politi har over for Ritzau bekræftet at have modtaget en politianmeldelse af ambassaden.

Politiet oplyser, at man nu har taget kontakt til anmelderen for at undersøge, om 'han har yderligere oplysninger til sagen, end de oplysninger som fremgår af anmeldelsen'.

Derudover har politiet på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra den kinesiske ambassade, men tirsdag eftermiddag er det endnu ikke lykkedes.