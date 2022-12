Kinesiske hackere i millionstort coronatyveri

Den Kina-baserede hackerruppe ATP41 har bestjålet en amerikansk coronahjælpepulje, som de har plyndret for et trecifret millionbeløb

Den amerikanske sikkerhedstjeneste Secret Service ville ikke røbe særlig meget.

Men mandag måtte tjenesten erkende, at hackere, der er sat i forbindelse med den kinesiske regering, havde stjålet amerikanske coronahjælpemidler for minimum 141 millioner kroner. Det skriver NBC.

Pengene skulle blandt andet finansiere lån til små virksomheder og arbejdsløshedskasser i over et dusin stater.

Men i stedet røg det i lommerne på hackergruppen bedre kendt som APT41 eller Winnti, der er baseret i den vestkinesiske Chengdu-provins.

Secret Service afviste at give uddybende kommentarer, men bekræftede overfor NBC, at ATP41 var ansvarlige for milliontyveriet.

Reuters forsøgte at få en kommentar fra den kinesiske ambassade i Washington, men det lykkedes ikke nyhedstjenesten at få svar på forespørgslen.

Den forhenværende amerikanske vicestatsanklager Jeffrey Rosen var ude med alvorlig kritik af det kinesiske kommunistparti. Foto: Bill Clark/Ritzau Scanpix

Tilbage i 2019 og 2020 blev medlemmer af hackergruppen tiltalt af det amerikanske justitsministerium for at have spioneret på over 100 virksomheder, der havde en eller anden tilknytning til tech-branchen.

'Desværre har det kinesiske kommunistparti valgt en anden vej til at gøre Kina sikkert for cyberkriminelle, så længe de angriber computere uden for Kina og stjæler intellektuel ejendom, der er nyttig for Kina,' udtalte tidligere viceanklager Jeffrey Rosen i forbindelse med spionagesagerne.