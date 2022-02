Kiosker afsløret i salg af ulovlig medicin til unge

Politiaktion har afsløret salg af ulovlig medicin i to kiosker

To kioskejere er blevet sigtet for ulovligt salg af receptpligtig medicin.

Det skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelse.

Det var tip til politiet om ulovligt salg fra de to kiosker, som førte til opdagelsen. Salget har primært været til unge mennesker.

Under kontrolaktionen blev der fundet omkring 180 ulovlige piller.

I den ene kiosk blev der fundet omkring 60 stærke smertestillende og receptpligtige piller i butikken, mens der i den anden kiosk blev fundet omkring 50 piller. I den efterfølgende ransagning af sidstnævnte kiosk blev der fundet yderligere omkring 70 piller.

- Det er flere forskellige vanedannende former for piller, der er blevet fundet i de to kiosker, siger Lone Hansen, kommunikationskonsulent fra Sikkerhedsstyrelsen til Ekstra Bladet.

Uden at ville komme yderligere ind på, hvilken slags medicin der er blevet fundet, så oplyser Sikkerhedsstyrelsen, at det er stærkt vanedannende medicin, som unge ikke bør indtage.

- Alene det faktum at det er receptpligtigt, gør, at det ikke er medicin, der bør sælges som slik, siger Lone Hansen.

Tip hjalp politiet

Det var længere tids lokalt arbejde, som hjalp politiet til at finde frem til de to kiosker.

- Det er tip, som er modtaget af lokale betjente, når de har bevæget sig på gåben eller cykel i området, oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.