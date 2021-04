Kirkeklokker amok midt om natten

Nogle borgere i Helsingør fik i den grad forstyrret deres nattesøvn natten til torsdag.

For kirkeklokkerne på Sct. Olai Kirken, der ligger tæt på Kronborg Slot i Helsingør, var gået amok og ville ikke stoppe med at ringe.

- Vi fik en del anmeldelser om, at kirkeklokkerne spillede i meget lang tid på et ret dårligt tidspunkt. Den første kom klokken 01.08, siger pressevagten i Nordsjællands Politi, der forklarer, at klokkerne formodentlig var gået i baglås.

- Vi (politiet, red.) kommer i kontakt med en medarbejder fra kirken, der fik slukket strømmen og så stoppede det.

Klokkerne stoppede med at ringe klokken 02.10, så der skulle altså gå mere end en time, før natteroen var genoprettet i den nordsjællandske by.