Kirsten hørte et kæmpe brag: - Hvad sker der!?

Tre gange på et år har en 65-årig kvinde oplevet farlige situationer, hvor bilister er endt i hendes have. Nu må der fokus på vanvidskørsel, mener hun

- Mange kører vanvittigt stærkt herude.

Så stærkt, at 65-årige Kirsten Jensen tre gange inden for det seneste år har måttet sande, at en bilist har mistet herredømmet over sit køretøj og er endt i hendes have på Langgyde 2 mellem Assens og Faaborg.

Kirsten Jensens grå murstenshus ligger nemlig lige ud til den trafikerede Faaborgvej, hvor mange ifølge fynboen ser stort på de tilladte 80 kilometer i timen. Søndag aften kunne det have kostet en 25-årig spritbilist livet.

Kirsten Jensen håber, at det snart er slut med, at biler ender i hendes have eller husmur. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Vågnede med et chok

Her var Kisten Jensen gået i seng, da der pludselig lød et kæmpe brag ved 23-tiden.

- Jeg vågnede med et chok og råbte: hvad sker der her!? Jeg blev godt nok lidt bange, men jeg gik selvfølgelig ud for at se, hvad der var sket. Der kunne jeg godt se, at der stod en ung mand, og det var så ham, der havde ramt mit hus, fortæller hun og fortsætter:

- Han er kommet flyvende op over de skrå kantsten ude ved vejen og direkte ind i hjørnet på huset, så det er svineheldigt, at der ikke skete ham noget.

Tredje gang

Den 65-årige kvinde har tidligere fortalt sin historie til Fyens Stiftstidende, men vil også gerne stå frem i Ekstra Bladet, fordi hun mener, at der skal mere fokus på vanvids- og spritkørsel på strækningen.

- Det er tredje gang, jeg finder en bil i min have, og denne gang var klart den voldsommeste. Man bliver da chokeret. Det er klart, fortæller Kirsten Jensen.

Den 25-årige mand blev hentet af politiet og taget med på stationen for at få taget en blodprøve, da et pust i alkometeret afslørede en for høj promille.

Føreren slap helskindet, men det kunne sagtens være gået helt galt, advarer Kisten Jensen. Privatfoto

Borgmester på banen

Kirsten Jensen og de andre beboere i området mener, at det seneste eksempel på vanvidskørsel må få politikerne til at sætte fartgrænsen ned på den del af strækningen.

- Ork. Vi har haft snakket om det længe. Vi har haft fotokontrol herude, men det hjælper ikke. Folk forsætter med at køre alt for stærkt. Nogle gange er det næsten sådan, at man holder sig for ørerne, fordi man ikke vil høre endnu et brag.

- Den får for fulde hammer herude, så vi må få vores flinke borgmester på banen, siger hun.

Den borgmester er Venstres Søren Steen Andersen. Fra borgmesterkontoret i Assens lyder det, at han forstår Kirsten Jensen frustrationer og opfordrer hende til i første omgang at bestille en fotovogn ud til vejen.

- Det kan hun gøre ved Fyns Politi, og vi ser faktisk, at flere og flere benytter sig af den mulighed, så det vil jeg klart mene, at hun skal gøre. Det er svært for mig som borgmester lige på stående fod at gøre noget lige nu og her.

- Men hun er også meget velkommen til at skrive til vores trafikudvalg i kommunen, hvor hun forklarer, at hun ser et problem med hastighedsgrænsen på strækningen, siger borgmesteren til Ekstra Bladet.