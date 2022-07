Kitesurfer fløjet på hospitalet

Gribskov Beredskab var lørdag aften kaldt ud til et styrt på et 'svært tilgængeligt sted'

En mandlig kitesurfer blev lørdag aften fløjet på hospitalet af en lægehelikopter, efter han var styrtet ned på en skrænt ved Udsholt Strand i Græsted, som ligger i Gribskov i Nordsjælland.

Det fortæller indsatsleder i Gribskov Beredskab Steffen Haagensen til Ekstra Bladet.

- Han var faldet ned et svært tilgængeligt sted på en skrænt. Jeg tror umiddelbart, hans skærm var klappet sammen, og så landede han på skrænten, siger han.

Indsatslederen kender ikke til mandens tilstand, men fortæller, at det blandt andet var et spørgsmål om tilgængelighed, at manden blev hentet af en helikopter, da alternativet ville være at transportere ham langs den lange strand.

Ifølge indsatslederen blev brandvæsnet også tilkaldt for at assistere i redningsaktionen.

Beredskabet modtog anmeldelsen klokken 17.34.