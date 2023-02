'Klædeskabsmorderen' får nej til prøveudskrivelse

Den forvaringsdømte drabsmand Peter Kronholm, der også er kendt under navne som 'Klædeskabsmorderen' og 'Mr. Smiley', kommer ikke på fri fod inden for den næste tid.

Han har bedt Retten i Nykøbing Falster om at vurdere, om han kan blive prøveudskrevet fra sin forvaringsdom, altså løsladt.

Men det er besluttet, at foranstaltningen - som en forvaringsdom er - skal opretholdes. Han prøveudskrives ikke.

Det oplyser Retten i Nykøbing Falster til Ritzau.

Højesteret idømte i 2008 Peter Kronholm forvaring for grov vold. Forbrydelsen blev begået, mens han var under udslusning fra afsoningen af en drabsdom fra 1994. Drabet var på børsdealer Annette Enevoldsen i 1993.

Hun blev slået med en hammer og derefter stranguleret med et bælte.

Liget blev gemt i et klædeskab, hvilket har ført til, at Peter Kronholm i eftertiden er blevet kendt som 'Klædeskabsmorderen'. Det er et noget mindre flatterende tilnavn end 'Mr. Smiley', som Kronholm var kendt som førhen.

Efter drabet rengjorde Kronholm kvindens lejlighed, forlod den og lagde senere samme dag en besked på kvindens telefonsvarer. Da han dagen efter blev fremstillet i grundlovsforhør, sagde han, at der var sket en ulykke, hvor kvinden var faldet og havde slået hovedet mod et blandingsbatteri.

Anklagemyndigheden gik allerede dengang efter en forvaringsdom til Peter Kronholm, men landsretten endte med i stedet at udmåle en straf på 15 års fængsel for drabet samt tilfælde af blandt andet indbrud og brandstiftelse.

Og det var under en udslusning fra afsoning af den, at sagen, som skulle sende Kronholm i forvaring, udspillede sig.

En ung kvinde i 20'erne, der havde sagt en stilling op hos Kronholm, fordi hun var bange for ham, vendte tilbage til hans lejlighed for at hente nogle penge.

Her overmandede Peter Kronholm hende bagfra, trak en pose over hendes hoved og viklede et sjippetov om halsen på hende. Det knækkede, da han strammede til.

Kvinden havde en bekendt til at vente udenfor, og han ringede til hende, da hun ikke kom ud igen. Det lykkedes for kvinden at slippe væk, og i retten fortalte hun, at der i lejligheden var spredt plastik ud på gulvet, som var det forberedt, at hun skulle slås ihjel.

Kronholm blev imidlertid ikke dømt for drabsforsøg, men for grov vold. Og selv om flere af rettens medlemmer stemte for en forvaringsdom, så mente flertallet, at Kronholm sin fortid til trods alene skulle idømmes en tidsbestemt straf på fængsel i et år og seks måneder.

Kronholm accepterede på stedet afgørelsen, men anklagemyndigheden ankede til Højesteret, hvor dommerne i 2007 valgte at følge indstillingen fra anklagemyndigheden og Retslægerådet og idømme Kronholm forvaring.

Forvaringsdømte har krav på med jævne mellemrum at få deres sag prøvet ved en domstol. Den ret har den i dag 61-årige Kronholm tidligere benyttet sig af, men hver gang har retten afvist at lade ham komme på fri fod.

