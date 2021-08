Klanmedlemmer tiltalt for coronatogt: Fem vidner er døde

Fire er tiltalt for blandt andet et hjemmerøveri og grove indbrudstyverier i straffesag, som starter i dag ved Retten i Glostrup

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Det var ældre og svagelige mennesker i alderen 76 til 91 år, hovedparten i 80'erne, der ifølge anklagemyndigheden blev udsat for corona-tricktyverier og hjemmerøveri, mens frygten for corona var på sit højeste i marts-maj sidste år.

Fire medlemmer af Levakovic-familien, Jimmi, Dollar og Santino Levakovic samt Silvia Winther, tidligere Levakovic, er tiltalt for samlet 39 forhold, herunder 15 forhold, hvor de ifølge anklageskriftet har udnyttet frygten for corona. Det kan give dobbelt straf. Samtidig kræves to af dem udvist.

De nægter sig skyldige.

Ofrenes alder udgør en helt særlig udfordring i bevisførelsen. Det fortalte specialanklager Britt Thagaard-Hansen under sin forelæggelse af sagen.

Her oplyste hun, at fem vidner er afgået ved døden.

- De har alle sammen afgivet forklaring til politiet, tilføjede hun.

Politiet lå på lur

Anklageren sagde også, at politiet sidste sommer var i hælene på de fire tiltalte medlemmer af Levakovic-familien, som de havde mistænkt for at stå bag flere corona- tricktyverier.

Det skete, efter politiet fra marts til maj sidste år fik flere anmeldelser om tricktyverier i Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland og Københavns Vestegns Politi.

I en af sagerne fik de en del af et registringsnummer på en bil, foruden farve og mærke, og bilen, en sølvgrå Peugeot personbil, tilhørte Jimmi Levakovic. Politiet fik herefter lov til at følge bilen ved hjælp af gps, ligesom de også lå på lur og tog billeder.

20. maj sidste år så de tre personer gå ud af en opgang på Arnold Nielsens Boulevard i Hvidovre og ind i den bil, som politiet fulgte efter.

Politiet besluttede, at bilen skulle standses.

- Der kommer en eftersættelse, og personer i bilen undløber og bliver anholdt forskellige steder omkring Hvidovre Hospital, sagde medanklager anklagerfuldmægtig Nadia Alberg Kroos.

Hustru bedt om at gå

Inden sagen kunne gå i gang, blev Jimmi Levakovic' hustru bedt om at forlade retslokalet.

Hustruen skal afgive vidneforklaring senere i løbet af sagens 17 retsdage, men sagde, inden hun forlod retssalen, at hun troede, at det kun var den dag, man skulle vidne, at man ikke måtte være i retssalen inden.

Rettens regler er ellers bestemt ikke ukendte for de fire tiltalte, der ikke sidder på anklagebænken for første gang.

Jimmi og Dollar kræves desuden udvist. De to andre er danske statsborgere.

De tiltalte forholder sig roligt Der sker ofte uventede ting, når medlemmer af Levakovic-familien er i retten, men sagen om corona-forbrydelser er startet roligt. Eneste afbrydelse var, da Dollar Levakovic pludselig skulle på toilettet under anklagerens opgørelse af erstatningskrav. På tilhørerbænkene fik en kvinde dog formaninger om, at hun ikke måtte kommunikere med de tiltalte, heller ikke nonverbal, mens en ung fyr fik at vide, at hans mobiltelefon skulle være i en særlig aflåst taske. - Hallo, min elskede bror, sagde han, da Jimmi Levakovic kom ind i retten efter en pause. - Du skal ikke snakke, sagde en vagt hurtigt. - Undskyld, jeg kom til det, svarede han. Silvia Winther er iført en grøn trøje med lange ærmer, som hun tager af, da hun sætter sig. Inden under har hun en sort trøje. Håret er udvokset mørkt i toppen og lysebrunt i spidserne. Før retten bliver sat, tørrer hun øjnene med et papir, men kigger ellers frem for sig. I pausen snakker hun ivrigt med vagterne fra Kriminalforsorgen. Dollar Levakovic er iført en lys skjorte med de første to knapper åbne. Han læner sig flere gange ind bag den plastic-skærm, der er sat mellem ham og forsvareren, for at veksle nogle ord. Jimmi Levakovic er iklædt en hvid trøje og har anlagt sig et sort fuldskæg. Han kigger heller ikke på anklageren under oplæsningen af anklageskriftet. Kun da hun nåede til opgørelsen af erstatningskrav, kigger han mod hende. Som den sidste kom Santino Levakovic ind i retten. Han er iført en grå trøje. Vis mere Vis mindre

Både Jimmi og Dollar har en tæt skrevet straffeattest. Læs om deres liv i Danmark her.