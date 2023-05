Klapper i om kovending

Først ville han gerne, men ud af det blå fik piben en anden lyd.

Ekstra Bladets tidligere ansvarshavende chefredaktør fandt det i sidste uge 'naturligt' og 'fornuftigt', at han nu skulle vidne i sagen mod Tanja Iversen, også kendt som lokkeduen.

- Det stiller jeg gerne op til, lød det fra Qvortrup.

Men det gjorde han så ikke alligevel, da tiden var inde klokken 13 tirsdag formiddag i Københavns Byret.

Nej, i stedet tog advokat Carlo Siebert, som ofte har repræsenteret Ekstra Bladet, ordet. I snørklede juridiske vendinger lod han retten forstå, at Henrik Qvortrup nu pludselig ønskede at blive fritaget fra at vidne.

Argumentet lød, at Qvortrup ville risikere at inkriminere sig selv, hvilket retten ikke kan forlange. En enig domsmandsret lod ham derfor slippe.

Lokkedue-aktion

Konkret ville han risikere samme tiltale som Tanja Iversen, altså medvirken til stillingsmisbrug samt brugstyveri af en ministerbil. Det skyldes, at Qvortrup og Ekstra Bladet i 2021 udførte en aktion i samarbejde med Iversen.

Her skulle hun agere lokkedue ved at arrangere en køretur i ministerbil med en daværende chauffør i Statsministeriet. Således ville avisen kunne dokumentere en sikkerhedsbrist for statsministeren. Ekstra Bladet valgte dog undervejs at droppe aktionen og siden historien.

Iversen valgte derfor selv at gå til politiet. Det fik sagen til at rulle mod ministerchaufføren, men hun blev også selv tiltalt. Tanja Iversen føler sig nu svigtet af Ekstra Bladet.

Klapper i

Det bringer os så til tirsdagens retsmøde, hvor Qvortrup fuldendte sin kovending og kunne forlade retten uden at sige et pip.

Nu afviser han tilmed at forklare, hvorfor han sagde ét, men gjorde noget andet.

- Det forklarede advokaten udmærket. Jeg henviser til det, advokaten sagde i retten, og at det i øvrigt var en enig domsmandsret, der traf beslutning.

- Jeg har ikke flere kommentarer end det, siger Henrik Qvortrup.

- I sidste uge kunne du ellers sagtens kommentere sagen og sige, at du gerne ville vidne. Hvorfor vil du ikke det nu?

- Jeg har ikke flere kommentarer.

Heller ikke Knud Brix, Ekstra Bladets nuværende ansvarshavende chefredaktør, vil kommentere Qvortrups kovending. Foto: Emil Agerskov

'Ingen kommentarer'

Heller ikke Ekstra Bladets nuværende chefredaktør, Knud Brix, har meget at sige.

Brix har ellers tidligere udtrykt sig i kritiske vendinger om tiltalen mod Tanja Iversen. Så hvorfor lader man en alletiders mulighed for at udlægge sagen passere, når Qvortrup indkaldes som vidne af netop Iversens forsvarer?

- Jeg har ingen kommentarer, fordi det er en verserende straffesag.

- Men jeg kan sige så meget, at vi ikke kommer til lade hende i stikken, hvis hun bliver dømt, siger Knud Brix.

I TV 2's medieprogram 'Presselogen' har chefredaktøren tidligere sagt, at Ekstra Bladet formodentligt ville betale for Iversens sagsomkostninger, hvis hun bliver dømt.

- Gælder det fortsat, at Ekstra Bladet vil betale sagsomkostningerne?

- Ja. Vi efterlader ikke nogen på perronen, svarer Knud Brix.

Man må dog fortsat spejde længe efter kommentarer om Qvortrups kovending.