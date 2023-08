Klemt af halmballer: Mand død i arbejdsulykke

Torsdag eftermiddag mistede en ung mand livet i en arbejdsulykke.

Det skriver Fyens Stiftstidende, som har fået bekræftet dødsfaldet af Fyns Politi.

- Vi er ved at undersøge sagen nærmere, men det er sket i forbindelse med et arbejde med halmballer, hvor den 22-årige er blevet klemt, siger kommunikationsrådgiver Mads Boel til mediet.

Han oplyser videre, at Arbejdstilsynet blev tilkaldt.

Tilsynet bekræfter over for Fyens Stiftstidende, at man har været til stede ved en dødsulykke, men har ikke yderligere kommentarer.

Ekstra Bladet forsøger at få en uddybende kommentar fra Fyns Politi.