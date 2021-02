Klinik knaldet tre gange: Risikerer kæmpebøde

Kvindelig behandler i Roskilde er nu sigtet tre gange for ikke at overholde skærpede corona-restriktioner inden for en måned

Stædighed og civil corona-ulydighed betaler sig næppe for en 32-årig kvindelig behandler i en skønhedsklinik i det centrale Roskilde.

Kvinden har nu tre gange siden indførelsen af de skærpede corona-regler før jul sidste år haft besøg af Midt- og Vestsjællands Politi i sin forretning.

Igen i weekenden havde tipperne ret i deres mistanke om, at klinikken ikke overholder restriktionerne.

Det oplyser Martin Bjerregaard, pressetalsmand i Midt- og Vestsjællands Politi.

Kvindens reaktion

- Der har været kunder i butikken hver gang, så nu er der alene i år rejst tre sigtelser mod hende. Kvindens reaktion tyder på, at alle sagerne ender i retten, siger Martin Bjerregaard.

Den 32-årige var til stede og smækkede spontant døren i, da politifolk aflagde besøg efter den seneste anmeldelse.

Det skete angiveligt i et forsøg på at forhindre politiet i at få afklaret, om der igen var kunder i butikken.

Prøvede at gemme sig

Det faldt også i øjnene, at gardinerne var trukket for, og at der var gang i behandlingsapparaterne.

En 36-årig ansat forsøgte desuden at gemme sig.

Martin Bjerregaard vurderer, at den sigtede behandler risikerer at få en samlet bøde på mindst 30.000 kroner, hvis hun kendes skyldig.

- Strafferammen i den type sager viser jo, at en enkelt overtrædelse koster 10.000 kroner. Om der er grundlag for en skærpelse i gentagelsestilfælde, er jeg ikke den rigtige til at vurdere, siger Martin Bjerregaard.