Klinikejer i modangreb: Nægter at betale kæmpe coronabøde

Osman Al Chami er klar til at gå hele vejen op i retssystemet for at vinde principsag om bøde på mere end trekvart million kroner og 19 påståede overtrædelser af coronaforsamlingsforbuddet

Osman Al Chami er ikke typen, der lægger sig fladt ned, når landets statsminister, Mette Frederiksen (S), maner til samfundssind, og ordensmagten gang på gang henvender sig med bødeforlæg

Som ejer af skønhedsklinikken Cliuniq Skincare i Roskilde har han under coronakrisen nægtet at følge plejesektorens lovpligtige forbud mod at forsamle sig.

Klinikejerens stejle holdning har samlet kastet en rekordbøde på mere end trekvart million kroner af sig. Bødeforlæg som den ukuelige sjællænder og hans kone, der hjælper til i klinikken, konsekvent har afvist at betale.

- Jeg bryder loven, når den er uretfærdig. Hvorfor skulle Bilka og en butik over for os i Roskilde, som sælger alkohol, have lov at tage imod kunder, når vi ikke måtte? Det er meningsløst. Vi har haft en eller to kunder ad gangen. Det kunne vi sagtens gøre på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde, siger Osman Al Chami.

Hyppige besøg af politifolk

Nu skal Retten i Roskilde tage stilling til, om den 34-årige forretningsmand har en pointe og forsøge at finde en juridisk afklaring. Mandag vil sagen blive belyst i en straffesag, som Osman Al Chami satser på at vinde.

Parrets lille skønhedsklinik på Ringstedvej ligger et lille stenkast fra politigården i Roskilde, og den har hyppigt haft besøg af politifolk igennem landets coronanedlukning. En dag skete det to gange på en time.

Ikke færre end 19 gange har klinikejeren efter anklagemyndighedens opfattelse overtrådt det generelle forsamlingsforbud, og det har hver gang kastet bøder på 10.000 eller 20.000 kroner til både Osman Al Chami og hans kone af sig.

Første gang var i januar i år, og den seneste overtrædelse udspillede sig i april, hvorefter de stramme restriktioner bid for bid blev lempet af den danske regering.

Osman Al Chami har aldrig over for de journalister, der har henvendt sig, lagt skjul på, at der var tale om en vedvarende civil ulydighed.

Hævet over lovgivningen

Han trodsede restriktioner og bødeforlæg for at holde fast i sin ret til at sikre sig selv og sin familie et levebrød, men også af principielle grunde.

- Det her handler mere om principper end om penge. Klinikken har også været en helt afgørende indtægtskilde for min kone og mig. Det er vores levebrød, og de her restriktioner har i forvejen givet en nedgang på 70 eller 80 procent i forhold til, hvad vi omsatte før coronakrisen, siger Osman Al Chami, som er far til tre mindreårige børn.

Er dommerne uenige, agter Osman Al Chami at anke til landsretten og om nødvendigt søge om at få Højesteret til at tage stilling.

- Vi er klar til at gå hele vejen. Regeringens og retssamfundets regler gav ikke mening. Der var jo en lav dødelighed i Danmark, og vores kunder var aldrig i fare. Folk dør af alt muligt. Også af andre sygdomme, siger Osman Al Chami.

- I virkeligheden har du hævet dig over loven. Er det i orden?

- Ja i den her situation var det. De restriktioner var forkerte, og hvorfor gælder loven så ikke for statsministeren? I forbindelse med minksagen bestilte hun ikke andet end at lyve og bryde loven, hævder Osman Al Chami.