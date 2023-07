Knaldet ved grænsen: 15 personer presset ind i personbil

Intet mindre end 15 personer fik klemt sig ind i en udenlandsk personbil, som lørdag kørte ind i landet ved Gedser.

Politiet opdagede bilen, der var godkendt til at kunne fragte 6 mennesker, og den 37-årige udenlandske fører blev sigtet for at befordre personer ud over antallet af siddepladser.

Det skriver Sydsjællands og Lolland Falsters Politi i deres døgnrapport.

Føreren fik en straksbøde og kørte videre, men de 9, der var for mange i bilen, måtte finde en anden måde at transportere sig på.

Senere samme dag blev en varevogn i Rødbyhavn også stoppet, da der sad 15 personer i varerummet.

Føreren betalte ligeledes en straksbøde, mens de 15 personer måtte rejse videre på en anden måde.