Knallerfører død i sammenstød med lastbil

En mand er død som følge af et sammenstød mellem en lastbil og en knallert på Guldborgvej mellem Soesmarke og Guldborg på Lolland, ulykken har spærret vejen i begge retninger

En alvorligt ulykke er sket på strækningen mellem Soesmarke og Guldborg på Lolland, nærmere bestemt Guldborgvej, med et dødsfal til følge.

Det er føreren af knallerten, der er afgået ved døden. Det skriver Sydsjælland- og Lolland-Falsters politi på Twitter.

Oplysningerne er for nuværende begrænsede fra Sydsjælland- og Lolland-Falsters politi, men vagtchef Morten Kronbo kan meddele overfor Ekstra Bladet, at en lastbil og en knallert er kørt sammen.

- Jeg kan ikke sige så meget, men en lastbil og en knallert er kørt sammen på Guldborgvej

- Og der er sket personskade i ulykkessituationen

Sydsjælland- og Lolland-Falsters politi har følt sig nødsaget til at spærre strækningen Guldborgvej i begge retninger og vil fortsat være på stedet for at foretage undersøgelser i cirka 30 minutter endnu.

