Knap 20.000 kroner i bøder til forældre ved fynsk skole

Forældre, der kører ind på et lukket område, har længe været et problem for Aarupskolen i Assens.

Fredag morgen var politiet til stede, og det udløste hele 13 bøder i tidsrummet 07.40 og 08.20.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Færdselsreglerne

Aarupskolen og dens ledelse har i flere år forsøgt at løse problemet med forældre, der kører ind på det lukkede område foran skolen for at aflevere deres børn, ved både at påtale det, sende foldere ud og henvise til andre steder at parkere.

Men lige lidt har det hjulpet.

- Det er nærliggende at køre helt op foran døren, og det kan man på pladsen foran skolen, men der er nogle færdselsregler, der gælder, og det er af sikkerhed for de andre børn, siger Søren Jakobsen, der er viceskoleleder på Aarupskolen.

Annonce:

Skolen har tidligere forsøgt at få en 'kys og kør'-zone, hvor forældrene kunne hente og bringe, men det kræver en politisk beslutning og finansiering, som skolen endnu ikke har fået.

Skåret ud i pap

Så reglerne er altså, som reglerne er.

Og trods den store indsat fra skolen har det ikke fået forældrene til at ændre adfærd med hensyn til parkering.

Som sidste udvej har Aarupskolen derfor kontaktet politiet, der fredag morgen var til stede i området.

Her blev det med 1500 kroner skåret ud i pap for forældrene, hvor der må parkeres, og hvor der ikke må parkeres.

I de 40 minutter, hvor forældrene afleverede deres børn, blev der uddelt hele 13 bøder, oplyser politiet til Fyens Stiftstidende.

- 12 bøder for indkørsel forbudt og en for at tale i håndholdt telefon, fortæller Bjarne Puggaard, der er politikommissær og leder af lokalpolitistationen i Assens.