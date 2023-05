Kniv-stik: Det begyndte med en flad

Sigtet for at stikke mand flere gange med kniv

Et dramatisk optrin på Vesterbro i København tirsdag aften, hvor en mand blev stukket flere gang med kniv, har nu ført til, at en 23-årig mand er blevet varetægtsfængslet i surrogat.

Manden blev i dag fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter under et sammenstød på Halmtorvet med den anden mand, som fik snitsår i venstre arm og under venstre bryst.

Den anholdte forklarede i dommervagten, at han havde stukket med kniv, men sagde, at det var sket i selvforsvar. Han fortalte, at han tirsdag aften mødte en, som skyldte ham nogle penge. Men pludselig blandede en tredje mand sig, og de kom op at skændes. Den nu anholdte fortalte, at han fik en flad, og svarede igen med en flad. Men derefter udartede det sig, og han blev nu selv slået i hovedet med en flaske.

Det fik ham til at trække en kniv i selvforsvar og stikke manden en gang i venstre arm, men det var kun en enkelt gang, sagde han. Bagefter løb han af sted og smed kniven i en rist.

Anklageren dokumenterede i dommervagten forklaringer fra vidner, blandt andre en politibetjent, som netop kom ud fra Station City på Halmtorvet. Betjenten havde set, at to personer jagtede en anden person, som havde en kniv i hånden. Vidnet havde ikke set, om der blev stukket med kniven, men han så personen med kniven smide den i en rist.

Kniven blev efterfølgende fundet af politiet.

Den 23-årige sigtede har tidligere fået en behandlingsdom, og dommeren valgte at fængsle ham i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling.

